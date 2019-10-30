«ФК Открытие» тарифицирует клиентов

Банк «ФК Открытие» намерен принудительно перевести всех клиентов, включая присоединенных Бинбанка и МДМ-банка, на действующие тарифы Opencard. Этот шаг в банке объясняют переходом на новую IT-платформу, который был начат во втором квартале. Эксперты указывают, что причины перевода могут быть связаны как с желанием отказаться от невыгодных продуктов, так и с техническими трудностями.

Как сообщили “Ъ” в банке «Открытие», всех клиентов—держателей кредитных и дебетовых карт планируется перевести на единые действующие тарифы. По словам начальника управления кредитных карт банка Федора Портных, до конца года должен завершиться переход на IT-платформу клиентов ранее присоединенных банков. Начальник управления трансакционного бизнеса банка Дмитрий Бочеров уточнил, что в 2020 году планируется перевод на новые условия и клиентов «старого» «Открытия», тех, кто открыл карточные продукты еще до санации банка. По их словам, перевод будет происходить бесплатно и без перевыпуска карт, к действующему «пластику» будут автоматически применяться условия программы Opencard. Господин Бочеров уточнил, что при наличии у клиента накопленных бонусов по программе лояльности Бинбанка остаток будет конвертироваться в бонусные баллы «Открытия» по курсу 1:1.

Перевод клиентов «Открытия» на Opencard был начат во втором квартале 2019 года, миграция происходит по филиалам и сразу по всем продуктам клиента, пояснили “Ъ” в пресс-службе банка. Вместе с тем, если клиент решит самостоятельно закрыть действующую старую карту и открыть новую по тарифам банка, то с него будет взята комиссия за выпуск карты (500 руб.).

В то же время, если судить по отзывам клиентов банка, многие уже сейчас заметили изменения в обслуживании. Так, в интернете есть жалобы обладателей кредиток Бинбанка на то, что им «сдвинули назад» дату внесения ежемесячного платежа. Кроме того, кредитки Бинбанка давали возможность бесплатного снятия наличных, а в «Открытии» комиссия составляет 3,9% и т. д.

Участники рынка указывают, что ход «Открытия» по принудительному переводу клиентов присоединенных банков на новые тарифы нетипичен для рынка. Так, в ВТБ сообщили “Ъ”, что при присоединении банка ВТБ 24 его карты продолжали действовать до окончания их срока. После этого клиенту автоматически бесплатно перевыпускалась карта ВТБ. Карту можно было бесплатно переоформить и досрочно. В Совкомбанке, присоединившем Росевробанк, “Ъ” также сообщили, что «банк дал возможность старым картам "дожить" до окончания срока действия со старыми тарифами».

Эксперты объясняют нежелание банка оставить старые карты до окончания срока использования двумя причинами — экономической и технологической. «Перевод клиентов присоединенных банков на новые условия может дать банку возможность сэкономить, перевести клиентов на менее выгодные для них тарифы,— указывает управляющий директор по методологии рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" Станислав Волков.— Был период, когда карты бесплатно выдавались всем вкладчикам и бесплатное обслуживание сохранялось по окончании действия вклада». Эксперт указал, что банковские карты с чипом могут выдаваться на срок до пяти лет и ожидать, пока закончится их действие, невыгодно. Этот тезис подтверждает тот факт, что банк уже вводил комиссию в размере 5 тыс. руб. за спящие счета клиентов МДМ-банка (см. “Ъ” от 22 апреля). Впрочем, в пресс-службе «Открытия» сообщили, что в результате перевода «ключевые условия по кредитным картам, включая условия кредитования, сохраняются или улучшаются».

Что касается технологической причины, то, по словам зампреда правления Абсолют-банка Александра Чухланцева, интеграция старых карт обычно сложно проходит с точки зрения IT. Он считает, что при переводе на новую платформу чужих продуктов не исключены сбои и при объеме старых карт более 10% логичнее дождаться истечения срока их действия. Собеседник “Ъ” в крупном банке указал, что сложности перевода во многом зависят и от количества объединяемых банков, и от используемого ими процессинга. Так, сегодняшний банк «Открытие» «собран» из МДМ, Бинбанка и «старого» «Открытия». Последний, в свою очередь, состоит из банков «Петрокоммерц», «Номос», Ханты-Мансийского банка, а также новых клиентов. Так что сложности могли быть и по этой причине, указал эксперт. В самом банке «Открытие» на запрос о количественных соотношениях карт «бывших» банков в портфеле кредитной организации не ответили.

Вероника Горячева