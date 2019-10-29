Mediascope выбрана единым телеизмерителем до 2023 года

Компания Mediascope выбрана единым телеизмерителем на второй трехлетний срок — до 2023 года, сообщается на сайте Роскомнадзора. Компания будет ежегодно предоставлять отчет об исследованиях зрительской аудитории в контрольное ведомство, а также публиковать их на своем сайте. Новые полномочия телеизмерителя начнут действовать с 1 января 2020 года.

«Вещатели удовлетворены результатами работы компании Mediascope в качестве единого телеизмерителя в предыдущие три года, поэтому решение комиссии было единогласным»,— сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров по итогам заседания комиссии по телеизмерениям. В состав комиссии входят как представители службы, так и главы крупнейших вещательных холдингов и профессиональных объединений медиаотрасли. Телеизмеритель будет обеспечивать прозрачность данных исследований — это необходимо для последующего размещения рекламы на ТВ.

В начале октября Mediascope представила первые данные о домашнем телепросмотре по России. Согласно подсчетам компании, россияне тратят на просмотр телевизора в среднем три часа 29 минут в сутки. При этом около 64% граждан в возрасте от четырех лет включают телевизор ежедневно.

Подробнее об исследовании — в публикации “Ъ” «В малых городах ТВ смотрят больше».