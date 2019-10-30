Этапом из ИК на Кипр Северный

Бывший начальник нижегородской колонии Василий Волошин, объявленный в международный розыск, находится в частично признанной Турецкой Республике Северного Кипра. По данным Комитета против пыток, он оформил там вид на жительство и занялся бизнесом. ­Правозащитники передали информацию следователям, которые в свою очередь направили ее в Интерпол, но ареста Василия Волошина не последовало. В юрисдикции не признанной Россией территории отсутствует механизм экстрадиции, а обмен или выдача по каналам спецслужб не урегулированы законом, говорят юристы.



В Семеновский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Нижегородской области поступило ходатайство от юриста Комитета против пыток Сергея Шунина. В нем правозащитник просит следственные органы «незамедлительно принять оперативно-разыскные меры, чтобы поймать объявленного в международный розыск бывшего начальника нижегородской исправительной колонии №14 Василия Волошина». Следствию Сергей Шунин сообщил, что господин Волошин проживает на территории Турецкой Республики Северного Кипра (признана только Турцией) и попросил направить информацию в Интерпол. В официальном ответе правозащитнику говорится, что его ходатайство удовлетворено. При этом с момента обращения правозащитника прошло два месяца, но Василий Волошин не был арестован.

Напомним, в 2015-2016 годах на экс-начальника исправительного учреждения завели уголовные дела за незаконную рубку леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ) и хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). По данным следствия, в 2015 году по указанию тогдашнего начальника колонии заключенные незаконно вырубили 165 деревьев на 900 тыс. руб. в Краснобаковском районе. Кроме того, следователи полагают, что Василий Волошин украл из колонии нарды, шкатулки, хлебницы и детскую кроватку.

Правозащитники полагают, что Василий Волошин может быть причастен к смертям заключенных, отбывавших срок в ИК №14. В 2014 году 184 заключенных пожаловались в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) на пытки, вымогательства и давление со стороны тюремной администрации через лояльных ей осужденных. Поводом стала смерть заключенных Александра Кулемина, Михаила Козлова и Александра Калякина, якобы убитых членами тюремного «актива». Расследуя эти инциденты, правозащитники узнали о еще пяти якобы насильственных смертях, оформленных как самоубийства, падения с лестницы и сердечные приступы. Некоторые фотографии погибших, считают правозащитники, ретушировались посмертно. Кроме того, осужденные массово жаловались ОНК на нарушения своих трудовых и медицинских прав.

По данным Сергея Шунина, сейчас беглый начальник тюрьмы якобы оформил вид на жительство и занялся бизнесом, который оформлен на третьих лиц. Кроме того, он получает доход от недвижимости, которая ранее принадлежала заключенным ИК №14, но якобы под давлением Василия Волошина через лояльные ему агентства недвижимости была оформлена на него. По этим эпизодам у правозащитников также есть информация от потерпевших, которые были вынуждены отдать свое жилье или переехать в более скромные квартиры.

Связаться с Василием Волошиным оперативно не удалось, его аккаунты в мессенджерах и социальных сетях были неактивны.

В 2015 году Василий Волошин пытался оспорить решение ГУФСИН Нижегородской области о своем увольнении в судебном порядке. Как следует из решений Советского районного и Нижегородского областного судов, господин Волошин был уволен за нарушение трудовой дисциплины и низкий контроль своих подчиненных. Проверка обнаружила в исправительном учреждении сауну с помещением для отдыха, не числившуюся на балансе колонии, а в ней — запрещенные стационарные компьютеры, диски, ноутбуки, DVD-плееры и другую технику. Во дворе колонии нашли незарегистрированные ножи, трости с заостренными металлическими стержнями и шашлычный набор с шампурами. Истец доказывал, что наказание в виде отставки за выявленные нарушения чересчур сурово. По данным правозащитников, судебные иски о восстановлении в должности Василий Волошин подавал, находясь за границей. Комитет против пыток пообещал награду в 300 тыс. руб. тем, кто сможет найти и довести экс-начальника колонии до ареста.

Комментируя перспективы возвращения Василия Волошина на родину, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владислав Тепляшин отмечает, что правовой механизм экстрадиции из непризнанной Россией Турецкой Республики Северного Кипра отсутствует. «В публичном поле случаи выдачи граждан РФ властями республики не известны, а международные соглашения с Россией не налажены. Кроме того, на этой территории не действует судебная и правоохранительная система Республики Кипр, соответственно, и законы Евросоюза об экстрадиции», — рассуждает адвокат. При этом в Турецкой Республике Северного Кипра расположено несколько военных баз Великобритании, где пока действует законодательство ЕС, добавляет господин Тепляшин. Теоретически возможна экстрадиция россиян, задержанных на территории этих баз, но на практике она не применяется. А обмен или выдача по каналам спецслужб не урегулированы законом. «В целом Турецкая Республика Северного Кипра, как и другие непризнанные государства, является одной из основных территорий, на которой преступники скрываются от правосудия», — говорит эксперт.

Роман Рыскаль, ­Александра Викулова