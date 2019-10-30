Ленин в деле

По факту халатности при ремонте памятника Владимиру Ленину на главной площади Челябинска возбуждено уголовное дело. По версии следствия, сотрудники муниципального учреждения культуры «Центр историко-культурного наследия» плохо выполнили свои служебные обязанности, что привело к приемке некачественного ремонта и ущербу бюджету региона в размере 14 млн руб. Ранее Контрольно-счетная палата Челябинской области установила, что 90% работ при реконструкции памятника выполнены некачественно. В управлении культуры города подчеркивают, что работы по контракту принимались комиссией, и на тот момент они были выполнены в рамках проекта, сейчас подрядчик устраняет недостатки, что предусмотрено гарантией.



Отдел Следственного комитета России по Центральному району Челябинска по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело по факту некачественного ремонта памятника Владимиру Ленину на площади Революции. В действиях должностных лиц муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр историко-культурного наследия Челябинска», которое выступало заказчиком работ, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»), сообщает прокуратура Челябинской области.

Уголовное дело возбуждено 28 октября. По мнению правоохранителей, сотрудники учреждения культуры не выполнили как следует свои обязанности, что привело к приемке и оплате некачественной реконструкции. В итоге бюджету Челябинской области был причинен ущерб в размере более 14 млн руб. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокурор Центрального района Челябинска.

Летом этого года, еще до прокурорской проверки Контрольно-счетная палата Челябинской области провела аудит исполнения муниципального контракта по ремонту объекта культурного значения регионального значения. Экспертиза показала, что более 90% работ на объекте подрядчик — пермская компания «Евразия-сервис» — выполнил некачественно: наблюдается ненадлежащий монтаж гранитных блоков, на плитках видны подтесы, неровности, углубления и грубые царапины. Общая стоимость некачественно выполненных работ, по оценке КСП региона, составила почти 15,5 млн руб. Также, по мнению аудиторов, была завышена начальная цена контракта на 1,2 млн руб. Общий объем затрат областного бюджета на объект составил 16,7 млн руб.

По результатам проверки КСП были направлены представления и предписания об устранении нарушений начальнику управления культуры администрации Челябинска Эльвире Халиковой и директору Центра историко-культурного наследия Юлии Красновой.

Работы по реконструкции памятника на площади Революции в Челябинске проводились с мая по ноябрь 2018 года. По условиям муниципального контракта, подрядчик должен был демонтировать гранитные плиты постамента памятника вместе с прилегающими трибунами и заменить новыми. Однако вскоре после начала реконструкции работы приостановил госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области по обращению регионального отделения Творческого союза художников России. Представители союза заявили об угрозе обрушения Ленина из-за того, что строители, демонтируя плиты постамента с помощью отбойных молотков, нарушили целостность блоков. Несмотря на это, городские власти решили не менять подрядчика, и вскоре работы продолжились. Менее чем через год после реконструкции обнаружились последствия некачественного ремонта. В мэрии заявляли, что направили подрядчику досудебную претензию. Директор Центра историко-культурного наследия говорила, что компания готова устранить все недочеты в рамках гарантийных обязательства за свой счет и ждет лишь разрешения от госкомитета по охране объектов культурного наследия, чтобы приступить к работе.

В управлении культуры города, комментируя решение о возбуждении уголовного дела, сообщили, что работы в рамках муниципального контракта принимали не только должностные лица организации-заказчика. «Приемка работ производилась комиссией с участием представителей заказчика, подрядчика, строительного контроля, авторского надзора, государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, администрации Челябинска, челябинской городской думы. Работы были выполнены в соответствии с проектом», говорится в ответе начальника управления культуры Элеоноры Халиковой на запрос “Ъ-Южный Урал”. По ее словам, подрядчик не отказывается от исправления выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств — «работы ведутся».

Памятник Владимиру Ленину на площади Революции в Челябинске был открыт 5 ноября 1959 года. Его высота с постаментом — около 17,5 м. В 1997 году получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Работы по реконструкции памятника проводились дважды: в 1970-х годах, когда была увеличена ширина постамента, и в 2001-м, когда был выполнен локальный ремонт. С 2016 году монумент включен в реестр муниципального имущества Челябинска.

Юлия Гарипова