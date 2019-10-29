Российские интернет-сервисы развивают самодостаточность

Более половины россиян готовы отказаться от иностранных интернет-сервисов в пользу отечественных, сообщает Институт развития интернета, опираясь на данные опроса, который проводился ими в течение прошлой недели. В нем приняла участие 1 тыс. человек. Отмечается, что 70% из тех, кто готов пользоваться только российскими интернет-сервисами, — женщины старше 45 лет. Меньше всего таких среди россиян младше 24 лет.

Отечественные сервисы лучше ориентированы на российских пользователей, и поэтому им отдают предпочтение, считает президент Фонда информационной демократии Илья Массух: «В принципе в сфере IT наша страна развита хорошо, граждане и сейчас пользуются преимущественно российскими поисковыми системами, соцсетями, электронной почтой, мессенджерами и так далее. Так что Институт развития интернета только подтвердил, что Россия достаточно самодостаточна в сфере современных цифровых технологий. То, что гражданам удобнее использовать отечественные сервисы, связано с тем, что они просто зачастую более адаптированы к нашему рынку, лучше и чаще обновляются».

По данным опроса, больше всего российскими IT-компаниями гордятся мужчины и женщины старше 65 лет. Также две трети опрошенных считают, что у властей должна быть возможность контролировать отечественные интернет-компании для защиты персональных данных россиян. Объективность опроса вызывает сомнения, поскольку он наверняка проводился среди неквалифицированных респондентов, считает директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов: «Сразу появляются вопросы: кого и как опрашивали, какая была выборка, была ли она демографически сбалансирована? Надо учитывать много разных деталей. Поскольку я сам когда-то плотно занимался социологическими исследованиями, я понимаю, что все это имеет очень большое значение.

Поэтому у меня отношение к этому довольно скептическое. Большинство наших пользователей, например, не отличает интернет от “Яндекса” или браузера. Поэтому когда респондентам задавали вопросы о сервисах, надо проанализировать, понимали ли они, о чем шла речь, насколько они компетентны. Если у опрошенных, предположим, отключилась почта Google, которой они пользуются, то поймут ли они, что вообще произошло. Кроме того, как респонденты вообще могут начать работать с каким-то другим сервисом, если у них, как правило, заведены почты, которыми они пользуются уже много лет.

Сама идея того, что можно взять и поменять какие-то сервисы одним щелчком на другие, довольно нелепая и нерабочая.

Mail.ru является на какую-то долю иностранной компанией, в России появляется много зарубежных компаний. Я не знаю, чем можно заместить, например, YouTube. Россия совершенно не готова к отключению внешнего интернета».

Как закон о «суверенном рунете» вступает в силу в обстановке повышенной секретности Читать далее

Сейчас интернет-трафик в России не контролируется, однако 1 ноября вступает в силу так называемый закон о «суверенном рунете». Авторы закона надеются, что таким образом смогут обезопасить российский сегмент интернета от гипотетического отключения страны от глобальной сети.

Кирилл Абакумов