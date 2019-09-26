Тайная автономия

Закон о «суверенном рунете», о котором долго спорили чиновники и участники отрасли, вступает в силу в обстановке повышенной секретности.

Суть в том, что закон допускает централизованное управление сетью в случае выявления различных угроз и предусматривает блокировку запрещенных сайтов с помощью технических средств, которые операторам связи выдадут власти. Монтаж оборудования на сетях основных операторов уже идет, заявил 24 сентября глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, в конце сентября в одном из российских регионов начнутся испытания оборудования, которые продлятся до середины октября. По итогам ведомство планирует оценить масштаб внедрения и затраты. «Закончим эксперимент, после этого посчитаем и заявимся на деньги, тоже этого от вас скрывать не будем»,— пообещал господин Жаров, которого цитирует ТАСС.

На этом официальная информация о проекте, собственно, заканчивается, но кое-что все же удалось выяснить. Неофициально профильные чиновники рассказывают, что тестирование «суверенного рунета» пройдет на базе решений, которые в июле закупил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр. По данным сайта госзакупок, сумма контракта составила 689,6 млн руб., исполнитель не раскрывается. Речь идет о закупке решений компании RDP.ru, входящей в портфель венчурного фонда «Ростелекома», их поставками занимается один из IT-интеграторов, с ним подписан договор о конфиденциальности, поясняют источники “Ъ”.

Еще одна загадка — места тестирования оборудования. Reuters сообщал, что испытания пройдут в Тюмени. Собеседник “Ъ” в телекоммуникационной отрасли слышал, что эксперимент по монтажу оборудования уже начался в Екатеринбурге. Профильный чиновник подтверждает, что речь идет об Урале. А топ-менеджер одного из операторов связи слышал, что суверенный рунет протестируют в Томске.

Возможно, секретность связана не только с вопросами безопасности, но и с техническими проблемами. По словам многих источников “Ъ”, в сентябре у операторов связи при установке нового оборудования уже возникали сложности, в том числе приводившие к кратковременным перебоям в работе интернета у абонентов. Это естественно, считает один из моих собеседников: включение в сеть сложных устройств на начальном этапе не может не снизить ее отказоустойчивость. По данным Downdetector, аккумулирующего жалобы абонентов, за последние месяцы сбои действительно участились почти у всех крупнейших операторов связи.

Сами компании не подтверждают, а Роскомнадзор прямо отрицает наличие сбоев. Однако в ситуации тотального дефицита информации неудивительно, что проблемы связывают именно с подготовкой к вступлению в силу нового регулирования.