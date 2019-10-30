У Galaxy Fold почти сложились продажи

Как выяснил “Ъ”, розничная сеть Samsung полностью распродала первую партию смартфонов Galaxy Fold со складным экраном. Устройство остается в наличии в ряде регионов, а также в некоторых магазинах «М.Видео». По экспертной оценке, всего в Россию было поставлено более 7 тыс. Galaxy Fold, из которых продано около 6 тыс. штук. Больших продаж устройства ждать не стоит: оно пока востребовано узкой аудиторией людей с высоким доходом, констатируют участники рынка.

Смартфоны с гибким экраном Samsung Galaxy Fold были распроданы за первый уикенд продаж в половине магазинов Москвы, а в Иркутске, Новосибирске и Казани продукт раскупили в течение первого дня, рассказали “Ъ” в пресс-службе Samsung Electronics. Официальные продажи Samsung Galaxy Fold в России стартовали 25 октября в салонах Samsung и «М.Видео» по цене 159 990 руб.

В колл-центре сети Samsung “Ъ” сообщили, что на данный момент устройство можно купить только по предзаказу, внеся 20-процентную предоплату в магазине и получив товар в течение нескольких дней. Первая партия Samsung Galaxy Fold практически распродана, устройство доступно в одном из магазинов в Москве, сообщили “Ъ” в пресс-службе «М.Видео». Компания ожидает новую поставку «к выходным». «Спрос на Galaxy Fold оказался выше наших ожиданий. Учитывая премиальность продукта и новый форм-фактор, старт продукта можно оценивать как удачный»,— сообщили “Ъ” в «М.Видео». «Устройств временно нет в некоторых магазинах и городах, но мы обещаем этот вопрос решить, и в ближайшее время они появятся»,— говорит представитель Samsung.

О том, что первая партия Galaxy Fold была полностью распродана в России по предзаказу, “Ъ” сообщал 7 октября. «Из тех, кто сделал предзаказ, 90% выкупили устройства»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе компании. По словам ее представителя, к старту продаж компания организовала дополнительную поставку устройств, «обеспечив доступность продукта примерно в 40 магазинах по России в разных городах». Количество проданных Galaxy Fold Samsung не раскрывает.

Всего в Россию было поставлено чуть более 7 тыс. Galaxy Fold, оценивает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По состоянию на вторник продано около 6 тыс. штук, включая полностью предоплаченные, и предзаказы доставлены еще не всем покупателям, оплатившим его, говорит аналитик. «В каналах, которые получили маркетинговую поддержку, а именно розничных магазинах Samsung, спрос в первые дни продаж был ажиотажным, и сейчас уже наблюдается дефицит»,— утверждает господин Муртазин. В «М.Видео», по его словам, маркетинговая поддержка была менее выраженная, поэтому устройство можно найти в некоторых магазинах сети в Москве и в региональной рознице. Всего в течение года с начала продаж будет продано 50 тыс. Galaxy Fold, прогнозирует эксперт.

Спрос на устройство можно оценить как умеренный, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. «С покупкой аппарата по предзаказу нет проблем, кроме того, спрос сдерживается высокой ценой устройства, поэтому это изначально нишевой продукт»,— отмечает он. По его мнению, новый форм-фактор пока не стал прорывным решением на рынке, которое могло бы массово заинтересовать потребителей. До 70% продаваемых устройств приходится на фаблеты, размер экрана которых позволяет не только просматривать видео, но и использовать офисные приложения, напоминает господин Кусков. «Пока нет таких приложений или задач у пользователей, которые бы позволил лучше решить складной смартфон»,— считает он.

Новый формат устройства может дать потребителю новый опыт и сценарии использования, возражает директор департамента мобильных средств связи «Марвел-Дистрибуции» Павел Вьюков. «Сейчас больших продаж ожидать не стоит, покупателем устройства станет очень узкий сегмент: люди с высоким доходом и одновременно техногики, но, если цена на подобные смартфоны станет меньше $1 тыс., спрос будет в десятки раз выше»,— рассуждает он. По его словам, крупнейшим игрокам рынка смартфонов необходимо выпускать инновационные устройства — «пробивая дорогу к новым форматам и инвестируя в технологии, производители резервируют себе долю в будущих продажах».

Юлия Тишина