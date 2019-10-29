В конкурсную массу банка «Первомайский» возвратили 55 млн рублей недостачи

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее в качестве конкурсного управляющего краснодарского банка «Первомайский», сообщило о возврате почти 55 млн руб. недостачи в конкурсную массу банкрота. Сообщение об этом опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Так, в конкурсную массу было возвращено 54 млн руб. из 54,14 млн руб. недостачи по остаткам на открытых в банках корреспондентских счетах, связанной с отсутствием на дату проведения инвентаризации документального подтверждения наличия там денежных средств.

Кроме того, ранее была выявлена недостача по различным активам на общую сумму 82,2 млн руб. в связи с отсутствием подтверждающих документов. В результате проведенных АСВ мероприятий по возврату имущества, в конкурсную массу банка поступило 341 тыс. руб. В настоящее время агентство продолжает работу по возврату оставшейся части недостачи. Также 469 тыс. руб. вернулись в конкурсную массу «Первомайского» из недостачи по кредитам юридических и физических лиц в размере 32,79 млн руб.

Банк «Первомайский» признан несостоятельным 28 января 2019 года, лицензия отозвана 23 ноября 2018 года. По данным АСВ, одной из причин стала «действующая в банке политика в области оценки рисков, которая привела к полной утрате собственных средств и образованию дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой величиной обязательств».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Банк „Первомайский“» зарегистрировано в Краснодаре в 1990 году, на 2016 год уставный капитал составлял 332,6 млн руб. Бенефициаром банка является Александр Измайлов. За 2017 год чистые доходы банка составили 1,3 млрд руб. (за 2016 год — 1,1 млрд руб.), чистая прибыль — 87 млн руб. (в 2016 году убыток — 94,9 млн руб.). Активы банка по отчетности 2017 года составляли 11,97 млрд руб. В рейтинге РИА «Новости» на 1 октября 2018 года банк «Первомайский» занимал 203-е место в РФ по величине активов.

Дмитрий Михеенко