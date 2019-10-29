В РПЦ предложили отменить ограничения высотности для религиозных сооружений в Петербурге

Архитектор Санкт-Петербургской епархии Дмитрий Борунов заявил о необходимости отмены законодательного ограничения разрешенной высоты для культовых сооружений в Петербурге. По его словам, в частности, из-за данных ограничений в городе, например, невозможно построить храм шатрового типа. Как считает господин Борунов, из-за неправильно выстроенной градостроительной политики возникают конфликты при строительстве храмов в новых районах города, сообщает «Интерфакс».

В свою очередь, председатель комиссии по архитектурно-художественным вопросам Санкт-Петербургской епархии Александр Федоров, выступая на круглом столе «Гармонизация интересов церкви и общества в городском пространстве», отметил, что участки под храмы следует закладывать еще при зонировании территорий, а не по «остаточному принципу», как это делается сейчас. Поддержал отмену ограничений высотности для культовых сооружений и архитектор Михаил Мамошин, который предложил застраивать церквями участки, которые в настоящее время занимают неработающие кинотеатры и телефонные станции.

Ранее “Ъ-СПб” писал о заявлении митрополита Петербургского и Ладожского Варсонофия о том, что Петербургу не хватает действующих православных храмов.