Граждан Китая научат поведению при подъеме национального флага и за едой

Власти Китая выпустили «Руководство по формированию моральных ценностей в новую эпоху», в нем затронуты самые разные стороны жизни граждан: от социалистических ценностей и образования до сортировки мусора и поведения за едой. Руководство было опубликовано Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Государственным советом КНР в воскресенье, 27 октября.

Подобное руководство уже публиковалось в 2001 году, а публикация нового документа объясняется «глубокими изменениями в международной и внутренней ситуации и глубокими изменениями в экономическом и социальном развитии Китая». Неоднократно в руководстве упоминается «новая эра социализма при Си Цзиньпине», при этом здесь, в отличие от предыдущего руководства, нет упоминаний других китайских лидеров, в том числе Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Авторы документа говорят о таких негативных, по их мнению, явлениях, как «размывание основ идеологии и культуры», «вредная информация в интернете», «преклонение перед богатством, гедонизм и крайний индивидуализм» и «расплывчатость и даже отсутствие моральных ценностей» — все это по их замыслу и потребовало создания нового руководства для граждан.

Руководство содержит рекомендации в самых разных сферах жизни: граждан призывают придерживаться марксистской морали и основных социалистических ценностей, любить родину, уважать традиционные китайские ценности, соблюдать семейные ценности, внимательно относиться к пожилым людям и признавать равенство мужчин и женщин.

Много в документе и практических рекомендаций: там рассказывается, как нужно вести себя при исполнении гимна и при поднятии флага Китая, каких норм придерживаться в интернете, рекомендуется сортировать мусор и другими способами способствовать улучшению экологии. Граждан призывают вести себя «цивилизованно» во время еды и при просмотре спортивных соревнований, продвигать научную картину мира и бороться с суевериями, а также «защищать честь Китая за границей» во время туристических, деловых и других поездок. Также в руководстве есть целый раздел, посвященный тому, как должны вести себя китайские учителя и какие ценности прививать ученикам.

Яна Рождественская