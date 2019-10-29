Британская телеведущая подала в суд на ВВС за неравную оплату труда

Британская журналистка, автор книг и телеведущая программ ВBC Самира Ахмед подала в суд на своего работодателя, обвинив его в том, что он платит неодинаковую заработную плату сотрудникам и сотрудницам за выполнение одинаковой работы. По данным The Telegraph, журналистка намерена добиться от BBC около £500 тыс., якобы недоплаченных ей за все время работы над программой Newswatch, которую она ведет с 2012 года.

Как утверждает госпожа Ахмед, за проведение одного выпуска 15-минутной информационной программы Newswatch она получает £440–465. А ее коллега Джереми Вайн за проведение 15-минутного выпуска программы Points of View получает по £3 тыс. Иск госпожи Ахмед, выдвинутый при поддержке Национального союза журналистов (NUJ), рассматривает Лондонский трибунал по разрешению трудовых споров.

На первое заседание трибунала по этому делу госпожа Ахмед пришла в сопровождении многочисленной группы сторонников, в том числе более десятка ее коллег-женщин, которые также намерены подать иски с требованием равной оплаты труда. Между тем корпорация BBC уже прокомментировала претензии телеведущей, отметив, что разница в оплате никоим образом не связана с полом ведущего и сравнивать эти две информационные программы никак нельзя. «Points of View — развлекательная программа с давней историей, и она известна всем и каждому. Newswatch хотя и важная передача, таковой не является. Самире платили столько же, сколько получал ее предшественник на должности ведущего Newswatch. Пол ведущего никогда не был фактором в уровне оплаты за работу над Points of View. Новостные и развлекательные передачи — это очень разные рынки, и оплата работы над ними во всех СМИ отражает этот факт»,— говорится в заявлении BBC. Ожидается, что рассмотрение в Лондонском трибунале продлится семь дней.

Алена Миклашевская