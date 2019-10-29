Главой Арбитражного суда СКФО назначен Владимир Захаров

Указом президента РФ председателем Арбитражного суда Северо-Кавказского округа назначен Владимир Захаров. Ранее он возглавлял Арбитражный суд Курской области. Во вторник, 29 октября, нового главу окружного арбитража представил в администрации Краснодарского края председатель Верхового суда России Вячеслав Лебедев.

Ранее главой Арбитражного суда СКФО был Алексей Шишкин. В 2018 году Указом главы государства он был назначен председателем Четвертого кассационного суда общей юрисдикции с местом дислокации в Краснодаре. Как писал “Ъ-Кубань”, на место главы вновь созданной кассационной инстанции претендовал бывший председатель Краснодарского крайсуда Александр Чернов и даже был рекомендован на эту должность ВККС, однако его кандидатура, по некоторым данным, не прошла согласование в администрации президента. СМИ сообщали, что это могло быть связано с резонансными судебными скандалами в регионе.

Владимир Захаров родился 30 января 1972 года в селе Дьяконово Октябрьского района Курской области. Имеет юридический стаж более 12 лет. Главой Арбитражного суда Курской области был назначен президентским указом в декабре 2013 года.

Дмитрий Михеенко