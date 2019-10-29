Во Всеволожске в рамках инициативного бюджетирования могут построить новый скейтпарк

В городе Всеволожск Ленинградской области в ближайшее время может быть построен новый скейтпарк. Его планируется разместить на территории спортивно-досугового пространства в районе Аэропортовской и Народной улиц в микрорайоне Южный, сообщает АБН.

Агентство отмечает, что решение о строительстве скейтпарка принимали сами жители, проголосовавшие за этот проект в рамках инициативного (партиципаторного) бюджетирования «Решаем вместе!» по дальнейшей застройке данной территории.

Общая стоимость работ по реализации проекта составляет около 4,7 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что во Всеволожском районе открыли новый эковеломаршрут.