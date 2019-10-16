Во Всеволожском районе открыли новый эковеломаршрут

Во Всеволожском районе Ленобласти, на Колтушcких высотах, открыт новый эковеломаршрут. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Маршрут расположен недалеко от Всеволожска. Его протяженность составляет 4 км, эковеломаршрут оборудован информационными щитами, скамейками, беседками и урнами.

В настоящее время в области насчитывается 12 туристических троп, в текущем году были открыты три — пешеходный и веломаршрут на территории заказника «Колтушские высоты», экомаршрут на территории памятника природы «Токсовские высоты» и веломаршрут в Приозерском районе. Он проложен по территории заказника «Гряда Вярямянселькя».