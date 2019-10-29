Операторы просят субсидировать кредиты на оборудование для «пакета Яровой»

Крупнейшие российские операторы связи попросили правительство о субсидиях банкам и лизинговым компаниям для выдачи льготных кредитов на покупку оборудования для исполнения «пакета Яровой». Письмо с такой просьбой замминистра Минпромторга и Минкомсвязи направили МТС, «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и некоммерческая организация «Цифровая экономика», сообщает Reuters со ссылкой на документ.

«Затраты операторов связи на закупку технических средств накопления информации... могут составить от 10% до 20% от общих затрат на поддержку и развитие сетей связи на протяжении следующих пяти лет»,— приводит агентство текст письма. Источником для субсидий могут стать деньги, которые сэкономили на проведении аукционов по федеральному проекту «Информационная инфраструктура», говорится в документе.

В письме не указан предполагаемый размер субсидий. Операторы просят замминистра поддержать подготовку постановления правительства об утверждении субсидий. Под письмом также подписались топ-менеджеры Сбербанка и ВТБ, сообщает агентство. Они могут выступить в роли финансовых партнеров.

«Ростелеком» подтвердил отправку письма. МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» отказались от комментариев.

В Минкомсвязи предложение назвали нецелесообразным, так как оно не имеет отношения к программе «Цифровая экономика». В Минпромторге сообщили, что профильный департамент пока не получил письмо.

Ранее суд признал законным требования Роскомнадзора и ФСБ к операторам связи устанавливать оборудование без сертификации, которое необходимо для исполнения «пакета Яровой».

Подробнее — в материале “Ъ” «"Закон Яровой" не потребовал сертификации».