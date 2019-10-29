Создатели «Игры престолов» отказались от съемок новой трилогии «Звездных войн»

Сценаристы и режиссеры популярного телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс отказались от съемок новой трилогии «Звездных войн», сообщает Deadline. Создатели телесериала объяснили свое решение слишком плотным графиком работы в ближайшие годы, связанным с подписанным в августе соглашением с Netflix.

«Мы любим "Звездные войны". Когда Джордж Лукас создал этот мир, он в некотором роде создал и нас. Обсуждение развития "Звездных войн" с ним и нынешней командой саги было для нас незабываемым удовольствием, и мы всегда будем в долгу перед сагой, которая изменила все. Но в дне так мало часов, и мы чувствовали, что не сможем отдать должное как "Звездным войнам", так и нашим проектам с Netflix. Поэтому мы с сожалением отступаем»,— говорится в заявлении продюсеров.

Первая часть новой трилогии «звездной саги» должна выйти на экраны 16 декабря 2022 года, а следующие две картины — в декабре 2024 и 2026 годов. Кто заменит Бениоффа и Уайсса, пока не сообщается.

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Кирилл Сарханянц