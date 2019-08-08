Создатели «Игры престолов» подписали контракт с Netflix на $200 млн

Создатели популярного телесериала «Игра престолов» сценаристы Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс заключили многолетний контракт с компанией Netflix на разработку для нее новых телевизионных и кинопроектов. Как сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на осведомленные источники, стоимость сделки составляет $200 млн. По ее условиям, Бениофф и Уайсс расстанутся с кабельным телеканалом HBO, для которого они создавали «Игру престолов».

Как отметил в своем заявлении по поводу подписания контракта со сценаристами контент-директор Netflix Тед Сарандос, Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс — «творческая сила, их работой восхищаются зрители по всему миру, и нам не терпится увидеть, что их творческое воображение подарит нашим подписчикам». Сами сценаристы поблагодарили HBO, с которым сотрудничали более 10 лет, и заявили, что для них большая честь быть приглашенными работать с Netflix. До этого сценаристы вели переговоры с Disney и Amazon Studios об аналогичном сотрудничестве, но сделали выбор в пользу Netflix, когда тот предложил им свои условия.

Алена Миклашевская