Прокуратура области заподозрила депутата думы Екатеринбурга в уклонении от армии

Свердловская прокуратура выявила у депутата думы Екатеринбурга Андрея Пирожкова «возможное наличие умысла на уклонение от призыва на военную службу». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Умысел обнаружился по итогам проверки соответствующей информации. По итогам проверки надзорное ведомство обратилось к председателю призывной комиссии региона, чтобы там проверили законность освобождения Андрея Пирожкова от призыва. Согласившись с прокуратурой, областная комиссия отменила решение районной. Теперь решение о призыве господина Пирожкова на службу решит призывная комиссия. Ее решение находится на контроле прокуратуры области.

«Военному комиссару района поручено обеспечить вызов Пирожкова на мероприятия, связанные с осуществлением призыва граждан на военную службу»,— подчеркнули в ведомстве.

На звонки “Ъ-Урал” господин Пирожков не ответил.

Андрйе Пирожков избрался в гордуму от партии КПРФ в 2018 году, является самым молодым депутатом и заместителем председателя постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Широкую известность депутат получил после заявления о сталинских репрессиях. В интервью изданию The Village он назвал ГУЛАГ «хорошей вещью», впрочем, позже пояснил, что предлагает перенять идею трудовых лагерей, но убрать «жестокость, беззаконие и тот произвол, что существовал в советские годы».