Вместо обвиняемого в резонансном ДТП на Малышева анализы на наркотики сдал его отец Ранее эксперты не обнаружили у Владимира Васильева следов опьянения

Как стало известно “Ъ-Урал”, эксперты установили, кому принадлежал биологический материал (моча) виновника резонансного ДТП на Малышева-Московской Владимира Васильева, которую исследовали на предмет наркотического опьянения. «Моча, переданная на исследование, принадлежала отцу Владимира Васильева. Каким образом произошла подмена, будет устанавливаться дополнительно»,— пояснил собеседник “Ъ-Урал”, знакомый с ходом экспертизы. Этот вопрос должны решать органы прокуратуры, которым переданы результаты исследований.

Предположительно, замена биологического материала могла произойти в ходе первичного отбора. Тогда вместе с сыном находился и отец. Сейчас могут возникнуть вопросы к сотрудникам ГИБДД, которые по регламенту должны противодействовать возможной подмене биологических материалов.

Напомним, уголовное дело, возбужденное по факту ДТП на перекрестке улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге, расследуется следователями СКР. Авария произошла в воскресенье, 4 августа в 5.55 утра. По данным ГИБДД, Владимир Васильев двигался за рулем KIA Rio по улице Малышева со стороны улицы Шейнкмана в сторону улицы Московской. На перекрестке с Московской он по касательной задел автомобиль Ssang Yong, затем врезался в Lada с наклейкой такси Uber, который стоял на перекрестке на красный сигнал. От удара Lada столкнулся с Toyota Avensis, а Toyota — с Volkswagen Polo. В результате ДТП водитель и пассажир Lada погибли на месте. Сразу после ДТП свидетели записали видеоролики, в которых видно, как вел себя виновник аварии. Предполагалось, что он находился под сильным наркотическим либо алкогольным опьянением. Впрочем, экспертиза показала, что никаких наркотиков и алкоголя водитель не принимал.