Обвиняемый в резонансном ДТП на Малышева отказался от проверки на полиграфе

Владимир Васильев, обвиняемый в ДТП на перекрестке Малышева-Московской в Екатеринбурге, отказался от прохождения проверки на полиграфе, сообщил адвокат жены погибшего таксиста Александр Шумилов. Он также сообщил, что из-за подмены анализов обвиняемого уголовное дело могут переквалифицировать на более тяжкую статью.

«Согласно приказу Минздрава, если на экспертизе предоставлены анализы другого лица, то считается, что от ее прохождения он отказался. Соответственно, он признал, что находился в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Это дает возможность переквалифицировать деяние на более тяжкую часть — с ч.5 ст.264 УК РФ на ч.6 ст.264 УК РФ, а это от 8 до 15 лет реального срока»,— рассказал адвокат.

Напомним, уголовное дело, возбужденное по факту ДТП на перекрестке улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге, расследуется следователями СКР. Авария произошла в воскресенье, 4 августа в 5.55 утра. По данным ГИБДД, господин Васильев двигался за рулем KIA Rio по улице Малышева со стороны улицы Шейнкмана в сторону улицы Московской. На перекрестке с Московской он по касательной задел автомобиль Ssang Yong, затем врезался в Lada с наклейкой такси Uber, который стоял на перекрестке на красный сигнал. От удара Lada столкнулся с Toyota Avensis, а Toyota — с Volkswagen Polo. В результате ДТП водитель и пассажир Lada погибли на месте.