«Это шахматы в движении»

В России бум яхтинга. В нашей стране зарегистрировано более 40 парусных школ. Это больше, чем в любой другой стране. Например, во Франции их всего 3, в Италии — 4, в Греции — 13. С чем связан этот тренд, во сколько обойдется отпуск под парусами, как стать капитаном — об этом «Коммерсантъ. Стиль» расспросил яхтсмена и руководителя школы яхтинга Андрея Васильева.

— Главный стереотип: яхтинг — это безумно дорого. Какова цена входа в этот спорт?

— Если говорить о начальных инвестициях, цена участия в любительской регате в Москве и Петербурге — 3–5 тыс. руб. Новичок сразу попадает в состав экипажа и может выполнять какие-то базовые функции. А можно отучиться в школе на капитана, получить права, ездить за рубеж на неделю-две в отпуск, купить свою лодку.

— Как приходят в яхтинг?

— Чтобы человек осознанно сказал: это мое, его нужно привести за руку. 50% новых клиентов — друзья друзей. Некоторые приходят по рекламе. Пока не попробуешь, не поймешь. Многих же укачивает. Яхтинг выглядит не так, как на картинке. На лодке куча народу, все что-то делают. Если речь о спорте, то наслаждаться процессом трудно: многие сбиваются со счета кругов, которые пройдены, а смотрят только на лебедки под ногами. Поднять голову и взглянуть, где идешь, банально некогда.

Последние 10–12 лет рынок яхтинга растет хорошими темпами. Развивается и круизный, и спортивный яхтинг, при этом они никак не связаны. Некоторые ходят в море, чтобы в первую очередь отключиться от повседневности. Когда люди понимают, что наотдыхались, назанимались круизингом, идут в спорт.

— В чем различия рынка яхтинга в России и Европе?

— Парусная индустрия в Европе существует давно, за последние 150 лет лодки остались те же, физика процесса существенно не изменилась. Да, теперь другие материалы, но технологии производства подъемной силы те же. В Европе рынок парусного спорта активно развивается с 40-х годов XX века. Лидеры — Италия, Германия, Польша, Испания, Англия. Но если итальянцы, англичане, французы, как правило, ходят у своих берегов, то путешествуют и создают прокатный рынок в основном немцы и поляки. Из-за того что Балтийское море холодное, они едут в Хорватию, Черногорию, Грецию, Турцию и т. д. Сейчас и русских стало много ездить.

Есть две наиболее авторитетные школы, чьи лицензии котируются во всем мире. Британская RIA — Royal Yacht Association и американо-канадская IYT — International Yacht Training. Какие-то школы предлагают недельный курс, хотя с трудом представляю, чему можно научиться за это время. У нашей школы двухмесячный курс. Парусная лодка — как самолет. Два крыла: одно в воде, другое в воздушной среде. Технология генерирования подъемной силы та же, что в авиации. В яхтинг можно прийти в любом возрасте. В России около 40 школ. А за рубежом на каждую страну приходится в среднем всего по две-три школы. Там сейлингом занимаются 100 лет, многих учить уже не надо. Тому, как выжить в море, обучают в школах. У нас этого нет. Отсюда и бум увлечения яхтингом в России. Если за рубежом этим спортом занимаются давно, у нас такая возможность появилась только что.

— Есть ли противопоказания к занятию яхтингом?

— Если все делать правильно и тянуть нужную лебедку в нужное время, нагрузки не будет. По здоровью ограничений нет. Дети выходят в море с шести лет. У кого-то бывает морская болезнь, но ею можно управлять. Первый раз укачивает волна в метр, на десятый — в пять, на тридцать пятый уже не укачивает.

— За чем люди приходят в яхтинг?

— Девчонки приходят за адреналином, за эмоциями. У парней история сложнее. Они приходят в яхтинг, чтобы в том числе доказать что-то себе. В яхтинге все построено на мелочах. Это шахматы в движении. Выигрывает тот, кто делает меньше ошибок. Есть, например, гонка Nord Stream, 800 миль. А на финише разница всего 10 секунд. Запредельная концентрация на протяжении четырех-пяти суток. Даже в автоспорте так не гоняются, где соревнования длятся два-три часа.

— Почему в России бум яхтинга?

— Это дело рук маркетологов. Яхтинг принято ассоциировать с лакшери. Например, застройщик предлагает: купи квартиру, вот тебе собственный причал. На фоне дома яхта. Так этот образ и монетизируют. И многие, у кого есть деньги, с удовольствием в это играют.

— Яхтинг — это все-таки лакшери?

— И да, и нет. Две стороны медали. Все, что касается вопроса получения прав и путешествия на прокатных лодках,— это не лакшери. Стоит ровно столько, сколько поехать в Европу на неделю, пожить в отеле и поездить на машине. С билетами на самолет — €1,2 тыс. от дома до дома. Вот, например, у нас сейчас регата на Майорке. Цена участия — 54 тыс. руб. Плюс перелет туда-обратно тысяч 30. Добавим к этому еще €200 на топливо, еду и стоянку. То есть за 100 тыс. руб. можно съездить и классно отдохнуть. Но это не лакшери. Аренда лодки — €3–4 тыс., состав экипажа — восемь человек, все расходы делятся на всех. Это начальный уровень. А есть лодки за €60 тыс. в неделю. Они ненамного крупнее, те же 14 метров, но другого производителя.

— Каков портрет яхтсмена-любителя?

— Люди 35+. Как правило, из корпоративного сектора, бизнесмены. Ремесленников практически нет. Ремесло предполагает, что ты тратишь время на то, чтобы заработать на жизнь. А когда занимаешься яхтингом, то не зарабатываешь. Замкнутый круг.

— Самые популярные направления для яхтинга?

— В Европе номер один — Хорватия. Страна вложила большие деньги в инфраструктуру, построено много яхт-клубов. Очень красивая береговая линия, миллион островов, на каждом, даже самом маленьком, есть пирс, электричество, вода и ресторан. В Хорватии самый большой прокатный флот в мире. Каждую субботу там стартует 30 регат, в каждой по 20–30 команд. Подсчитано, что российские туристы тратят на яхтинг €1 млрд в год. Например, только наша школа проводит три мероприятия в году, каждое — на 100 человек. В среднем один турист оставляет €1 тыс. Получается, наш вклад — €300 тыс. России не позволяет конкурировать климат. И инфраструктура у нас тоже пока не готова.

— Назовите три самых популярных мифа о яхтинге.

— Первый — что это дорого. Второй миф — чтобы заниматься яхтингом, нужно иметь собственную лодку. Это неправда. Содержание судна обходится в 10% в год от его стоимости. Если цена лодки €500 тыс., минимум €35 тыс. в год вы потратите на обслуживание. А самая классная яхта напрокат в пик сезона стоит всего €5 тыс. в неделю. Своя лодка нужна в трех случаях: у тебя школа и ты катаешь людей; ты идешь в кругосветку; ты профессиональный спортсмен, и тогда яхта — инвентарь. Продать судно крайне сложно, особенно если оно кастомизировано под себя. И третий миф: яхты — это опасно. Хотя это безопаснее, чем управлять автомобилем, прыгать с парашютом, нырять с аквалангом или ездить на мотоцикле.

Беседовал Евгений Мужиков