«Цепляет с первой ноты»

Актер Мариано ди Вайо, один из самых привлекательных мужчин Италии, семь лет назад завел блог об уличной моде и стиле. И это не просто красивые картинки. За стильными кадрами стоит продуманная бизнес-схема, иначе не было бы у ди Вайо ни 8 млн подписчиков, ни собственных коллекций обуви и солнцезащитных очков, ни рекламных контрактов, ни ролей. Недавно Мариано стал лицом рекламной кампании нового мужского аромата K by Dolce & Gabbana. «Коммерсантъ. Стиль» встретился в Москве с Мариано ди Вайо, чтобы расспросить о новом партнерстве.

— Вы начинали как модель, но потом пошли в актеры. Как это получилось?

— В 12–13 лет я был очень активным, разговорчивым, любил привлекать к себе внимание, поэтому маме хотелось, чтобы я стал актером, и она подталкивала меня в этом направлении. И моя театральная студия стала для меня вторым домом на два-три года, мне театр очень нравился. Потом, когда я уже уехал из дома, жил в Лондоне и Нью-Йорке, работал моделью, учил английский, вернулся к маминой мечте. Нашел в Нью-Йорке курсы актерского мастерства Acting for the Camera и выучился, потом вернулся в Италию. Сейчас я больше востребован в качестве модели, но в этом году снова начну сниматься, в Венесуэле. Это будет голливудский фильм, выйдет через год-полтора. Пока не могу сказать ни как он будет называться, ни о чем он.

— Что вам ближе как актеру — кино или театр?

— Если честно, то предпочитаю кино. Театр — это для меня перебор, слишком уж все серьезно, и не переснять, как в кино. Это красиво, но все же театр выглядит немного устаревшим, кино более прогрессивно.

— Что вы делаете для того, чтобы не волноваться перед камерой? Есть какие-то секреты?

— Не могу сказать, что я сильно волнуюсь перед камерой, а вот если мне предстоит выступать, особенно перед большой аудиторией, то волнение есть. В этом случае я могу перед началом минут пять подышать, помедитировать. Я представляю себе в позитивном ключе, как все пройдет. Я читаю много психологической литературы и потому стараюсь договориться сам с собой, выработать правильный настрой. Книга, которая у меня на первом месте в списке предпочтений,— это «Монах, который продал свой "феррари"» Робина Шармы. Вторая, которую я всем очень рекомендую,— «How’s your soul?» Джуды Смита.

K by Dolce & Gabbana создан парфюмерами Дафной Бюгей и Натали Ларсон. В его составе — ноты красного апельсина, си-скатного шалфея, ягод можжевельника, амбра, ветивер, перец и кедр Фото: Dolce&Gabbana

— Что еще мотивирует вас помимо чтения?

— Моя семья, мои дети. Я всегда был слишком сконцентрирован сам на себе, занимался только карьерой, самим собой. И когда у меня появились дети, меня это очень изменило: оказалось, что можно и даже намного интереснее жить для кого-то еще. Я учу сыновей (их у меня трое), стараюсь быть для них примером — и это меняет меня к лучшему.

— Расскажите о ваших первых парфюмерных впечатлениях.

— Это был аромат моего отца. Я утащил у него белый такой флакон, не помню названия. Мне было лет 14, хотелось выглядеть мужчиной, быть крутым. И вот с тех пор так и пошло: я покупаю аромат, заканчивается флакон — тут же бегу за новым. Пользуюсь одним ароматом неделю, дней десять, потом он приедается, и я беру новый. Сейчас у меня в пользовании 10–15 ароматов, в основном нишевые.

— Есть ли для вас разница между женскими и мужскими ароматами?

— У меня есть пара женских ароматов — какая разница, женский он или мужской, если нравится? Не терплю в ароматах однозначности и прямолинейности: вот он летний и все, ты чувствуешь ноту апельсина или ягод, и больше ничего в нем нет. Лучше вообще быть без парфюма, чем носить фруктовые запахи.

— Каково это — быть лицом аромата?

— Когда я только начинал, лет в 18 работал моделью и жил в Нью-Йорке, мы с друзьями вместе снимали квартиру и часто мечтали, как сложится наше будущее. В нашей табели о рангах стать лицом аромата считалось высшим карьерным достижением. Хотелось стать лицом аромата Light Blue — тогда это казалось невероятным шиком. И вот теперь я представляю один из ароматов Dolce & Gabbana и невероятно счастлив и горд этим.

— Что вам нравится в аромате K by Dolce & Gabbana?

— Он цепляет с первой ноты, причем я сначала не понял, что это. Аромат меня заинтриговал, а это всегда здорово. Потом оказалось, что он пахнет перцем, это мне нравится. Я не помню, чтобы пеперончино добавляли в ароматы, поэтому считаю этот аромат необычным.

— Вы занимаетесь спортом?

— Моя мама была тренером в школе, поэтому я перепробовал все виды спорта. Назовите любой — я им занимался. Плавание, теннис, баскетбол. Даже роллеры, волейбол, дзюдо. Сейчас занимаюсь только кикбоксингом и гольфом. Гольф люблю очень, он позволяет мне сосредоточиться, собраться.

Беседовала Ирина Кириенко