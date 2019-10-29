479,8 миллиарда долларов составил, по данным ЦБ, внешний долг РФ на 1 июля 2019 года. Отметим, что по факту прирост обязательств оказался ниже июльских предположений регулятора — тогда показатель оценивался в $482,4 млрд. C начала года объем внешнего долга вырос на 5,5%, или на $25,2 млрд, к данным первого квартала — на 2,4%, или на $11,2 млрд. Наиболее заметно за этот период выросли долгосрочные обязательства госорганов — на 21%, до $64,2 млрд. Также рост задолженности демонстрируют частные компании — на 3,8%, до $226 млрд. Сокращение долгов ЦБ фиксирует у госкомпаний — на 1,6%, до $97,7 млрд, а также у банков — как государственных (почти на 6%, до $52,3 млрд), так и частных (на 1,8%, до $28,4 млрд).