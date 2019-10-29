Акции в поддержку риска

Российский фондовый рынок начал неделю с установления новых максимумов. Индекс РТС, рассчитываемый в долларах, достигал отметки 1432,26 пункта — максимума с начала 2014 года. Рублевый индекс Московской биржи впервые в истории вплотную приблизился к уровню 2900 пунктов. На «бычью» игру инвесторов вдохновляют глобальное восстановление аппетита к риску, подъем цены на нефть, а также мягкая монетарная политика Банка России.
В понедельник, 28 октября в ходе биржевых торгов долларовый индекс РТС поднимался на 0,8%, до отметки 1432,26 пункта — максимального значения с 6 января 2014 года. Рублевый индекс Московской биржи обновил исторический максимум (2899,65 пункта), вплотную приблизившись к уровню 2900 пунктов. Это на 0,9% выше значений закрытия предыдущего дня. По итогам дня индексы закрылись на уровнях на 0,6% ниже значений закрытия пятницы. Негативное влияние на индексы оказали акции «Сургутнефтегаза» и ЛУКОЙЛа, потерявшие в цене 4,3% и 3,3%, нивелировав положительный эффект от корпоративных новостей ГМК «Норильский никель» и «Яндекса», который привел к росту их акций на 3% и 2,6%.
Ведущие азиатские индексы (кроме Китайского SSE Composite) за этот период прибавили до 6,2%, европейские индексы поднялись на 1,6–3,6%. Американские индексы продемонстрировали худшую динамику, поднялись только на 1% (см. также график). По словам главы управления фондовых операций УК ТФГ Равиля Юсипова, глобальный позитив на рынках связан с несколькими причинами: смягчение денежно-кредитной политики по всему миру, снижение инфляции, переход торговой войны между США и Китаем в холодную фазу. «Перенос окончательного срока "Брексита" с 31 октября 2019 года на 31 января 2020 года, выход квартальной отчетности крупных американских компаний заставляют инвесторов закрывать короткие позиции и присматриваться к рисковым активам»,— отмечает управляющий активами УК «КСП Капитал УА» Василий Клочков.
Внутренними факторами роста последних дней были восстановление цен на нефть и снижение ставки ЦБ. В понедельник стоимость ближайшего фьючерсного контракта на поставку нефти Brent поднималась до четырехнедельного максимума $62,3 за баррель. По итогам дня цена остановились возле значений $61,5 за баррель. По мнению управляющего активами УК «Система Капитал» Константина Асатурова, российский рынок следует не только за повышением нефтяных цен, но и за шагами Банка России по смягчению монетарной политики. В пятницу ЦБ снизил ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 6,5%. Это привело к снижению ставок на долговом рынке, доходность десятилетних ОФЗ опустилась за два дня на 0,14 п. п., до 6,6% годовых. «После резкого сжатия доходностей на рынке облигаций спекулянты обратили взор на акции»,— отмечает Равиль Юсипов.
По данным агентства Bloomberg, российские компании торгуются исходя из коэффициента P/E на уровне 6,1 при среднем значении по развивающимся рынкам 15. «В отсутствие усиливающегося санкционного давления и при сохранении неопределенности касательно ситуации в других развивающихся странах (девальвация в Аргентине, торговая война Китая и США, политическая нестабильность в Индии, спорные экономические реформы Индонезии и т. д.) дисконт начинает постепенно сокращаться»,— отмечает Константин Асатуров. Равиль Юсипов не исключает продолжение подъема в ближайшие два квартала, так как российская экономика находится «в тонком, но все же в равновесном состоянии». «Вкупе с фантастической дивидендной доходностью это делает российский рынок доходным как другие развивающиеся рынки, но надежным как развитые рынки»,— отмечает господин Юсипов.
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