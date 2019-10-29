Акции в поддержку риска

Российский фондовый рынок начал неделю с установления новых максимумов. Индекс РТС, рассчитываемый в долларах, достигал отметки 1432,26 пункта — максимума с начала 2014 года. Рублевый индекс Московской биржи впервые в истории вплотную приблизился к уровню 2900 пунктов. На «бычью» игру инвесторов вдохновляют глобальное восстановление аппетита к риску, подъем цены на нефть, а также мягкая монетарная политика Банка России.

В понедельник, 28 октября в ходе биржевых торгов долларовый индекс РТС поднимался на 0,8%, до отметки 1432,26 пункта — максимального значения с 6 января 2014 года. Рублевый индекс Московской биржи обновил исторический максимум (2899,65 пункта), вплотную приблизившись к уровню 2900 пунктов. Это на 0,9% выше значений закрытия предыдущего дня. По итогам дня индексы закрылись на уровнях на 0,6% ниже значений закрытия пятницы. Негативное влияние на индексы оказали акции «Сургутнефтегаза» и ЛУКОЙЛа, потерявшие в цене 4,3% и 3,3%, нивелировав положительный эффект от корпоративных новостей ГМК «Норильский никель» и «Яндекса», который привел к росту их акций на 3% и 2,6%.

Впрочем, даже с учетом произошедшей коррекции за две недели индексы выросли на 6–7%, продемонстрировав лучшую динамику среди рынков развитых и развивающихся стран.

Ведущие азиатские индексы (кроме Китайского SSE Composite) за этот период прибавили до 6,2%, европейские индексы поднялись на 1,6–3,6%. Американские индексы продемонстрировали худшую динамику, поднялись только на 1% (см. также график). По словам главы управления фондовых операций УК ТФГ Равиля Юсипова, глобальный позитив на рынках связан с несколькими причинами: смягчение денежно-кредитной политики по всему миру, снижение инфляции, переход торговой войны между США и Китаем в холодную фазу. «Перенос окончательного срока "Брексита" с 31 октября 2019 года на 31 января 2020 года, выход квартальной отчетности крупных американских компаний заставляют инвесторов закрывать короткие позиции и присматриваться к рисковым активам»,— отмечает управляющий активами УК «КСП Капитал УА» Василий Клочков.

Внутренними факторами роста последних дней были восстановление цен на нефть и снижение ставки ЦБ. В понедельник стоимость ближайшего фьючерсного контракта на поставку нефти Brent поднималась до четырехнедельного максимума $62,3 за баррель. По итогам дня цена остановились возле значений $61,5 за баррель. По мнению управляющего активами УК «Система Капитал» Константина Асатурова, российский рынок следует не только за повышением нефтяных цен, но и за шагами Банка России по смягчению монетарной политики. В пятницу ЦБ снизил ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 6,5%. Это привело к снижению ставок на долговом рынке, доходность десятилетних ОФЗ опустилась за два дня на 0,14 п. п., до 6,6% годовых. «После резкого сжатия доходностей на рынке облигаций спекулянты обратили взор на акции»,— отмечает Равиль Юсипов.

Инвесторы охотно приобретают российские акции, поскольку они выглядят одними из самых недооцененных среди развивающихся рынков.

По данным агентства Bloomberg, российские компании торгуются исходя из коэффициента P/E на уровне 6,1 при среднем значении по развивающимся рынкам 15. «В отсутствие усиливающегося санкционного давления и при сохранении неопределенности касательно ситуации в других развивающихся странах (девальвация в Аргентине, торговая война Китая и США, политическая нестабильность в Индии, спорные экономические реформы Индонезии и т. д.) дисконт начинает постепенно сокращаться»,— отмечает Константин Асатуров. Равиль Юсипов не исключает продолжение подъема в ближайшие два квартала, так как российская экономика находится «в тонком, но все же в равновесном состоянии». «Вкупе с фантастической дивидендной доходностью это делает российский рынок доходным как другие развивающиеся рынки, но надежным как развитые рынки»,— отмечает господин Юсипов.

Виталий Гайдаев