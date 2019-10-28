В России пройдет эксперимент по приему бутылок в магазинах

Минпромторг проведет эксперимент по приему тары и упаковки в магазинах, сообщает РБК. Ранее информация об этом появилась в Telegram-канале «Зеленый Змий». Подготовить проект необходимых мероприятий поручил премьер-министр Дмитрий Медведев. Еще в мае он поручил проработать вопрос о возобновлении практики сдачи бутылок в магазин.

До конца года ведомство определит виды продукции, которая пригодна для переработки и повторного использования. После того как будут решены законодательные вопросы, эксперимент будет запущен. По оценке Минпромторга, это произойдет не ранее начала 2020 года.

Ранее “Ъ” писал о том, что россияне смогут расплатиться за проезд в метро бонусами от сдачи пластиковых и алюминиевых банок и бутылок в фандоматы. Такую возможность сейчас прорабатывает Минтранс вместе с профильными ведомствами и другими заинтересованными сторонами. Как именно будут начисляться бонусы, пока неизвестно. Опрошенные “Ъ” эксперты одобрили инициативу, но отметили, что ее будет трудно реализовать.

Какие проблемы могут возникнуть с реализацией проекта — читайте в материале “Ъ” «В метро хотят пускать за бутылку».