Ереван подтвердил подготовку меморандума о допуске россиян в свои биолаборатории

Москва и Ереван работают над меморандумом, который гарантирует доступ российских специалистов в биолаборатории, созданные в Армении при финансировании США. Информацию о подготовке этого документа подтвердил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Да, мы работаем над меморандумом»,— заявил господин Пашинян в интервью “Ъ”. Он напомнил, что в прошлом году по его поручению российские специалисты были допущены в биолаборатории, «чтобы убедиться, что они не содержат никакой угрозы для России». «Они вообще никакой военной цели не имеют — это биолаборатории, которые используются чисто в медицинских целях. Думаю, наши коллеги российские в этом убедились»,— отметил премьер Армении.

По словам Никола Пашиняна, работа над документом, гарантирующим Москве доступ в лаборатории, еще продолжается. «Главная цель этого документа — соблюдать интересы всех сторон, чтобы не было никаких опасений ни у кого, ни у одного нашего партнера по поводу этих лабораторий»,— подчеркнул он.

Модернизированные на деньги США лаборатории, в которых проводятся биологические исследования, изучаются вирусы и штаммы, действуют на Украине, в Грузии, Армении, Казахстане. В Москве с подозрением относятся к действующим в закрытом режиме исследовательским центрам. В том числе потому, что финансирование их модернизации и оснащения шло через Пентагон. На модернизацию армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минобороны США выделило $10 млн.

По информации “Ъ”, меморандум с Арменией должен быть подписан в ноябре.

Подробнее читайте в интервью Никола Пашиняна “Ъ”.

Об отношении Москвы к лабораториям, оснащенным на деньги Пентагона, читайте в материале “Ъ” «Армения поделится опытами».

Владимир Соловьев