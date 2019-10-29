«Тольяттимолоко» подошло к краю

АО «Тольяттимолоко» опубликовало сообщение о признании себя банкротом и открытии конкурсного производства. Несколько лет предприятие и его финансовое состояние находилось под наблюдение кредиторов. В прошлом месяце появилась информации о введении в организации процедуры внешнего управления, предполагающего финансовое оздоровление компании. Внешний управляющий общества Евгений Кузнецов опроверг информацию о конкурсном производстве. Как полагают юристы, такой вариант возможен, если перспектив выхода из кризиса у завода нет.

АО «Тольяттимолоко», один из крупнейших самарских производителей молочной продукции, опубликовал в „Ъ“ сообщение о признании себя банкротом и открытии конкурсного производства. Эта же информация появилась в информационной системе «СПАРК-Интерфакс». В сентябре после двухлетней процедуры наблюдения кредиторы компании объявили о старте внешнего управления, направленного на вывод предприятия из кризиса. Процедура должны была продлиться 1,5 года. Как указано в карточке компании в ЕФРСБ, балансовая стоимость имущества «Тольяттимолока» составляет около 515 млн руб. Задолженности перед сотрудниками у предприятия нет. Признаков преднамеренного и фиктивного банкротства не ­выявлено.

Иск о банкротстве организации подал предприниматель Андрей Рыжаков в 2017 году. Как следует из сообщения арбитражного управляющего Евгения Кузнецова на сайте ЕФРСБ, долг молочного производителя превышает 332 млн руб., из них около 328 млн руб. «Тольяттимолоко» должно банку «Солидарность». Ранее банк контролировался сыном бывшего губернатора Самарской области Константина Титова Алексеем Титовым и финансировал ряд крупных региональных сельскохозяйственных проектов. По информации в электронной картотеке суда, банк уступил право требования долга ООО «ВолгаКонсалт». Судя по данным «СПАРК-Интерафкс», «ВолгаКонсалт» создан в 2015 году. Владеет и управляет обществом Борис Сорокин. Выручка «ВолгаКонсалта» в 2017 году составила 1,6 млн руб. Финансовая отчетность за более поздний период не опубликована.

АО «Тольяттимолоко» зарегистрировано в Тольятти в 1993 году на базе советского механизированного маслодельного завода, основанного в 1929 году. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», единственным владельцем компании является ивановское ООО «РБХ» Фуада Гасанова. По информации из открытых источников, РБХ выступал инвестором предприятия и в 2014 году стал его собственником. Через несколько месяцев после этого банк «Солидарность» оказался под санацией также ивановских ОАО «Зарубежэнергопроект» и Кранбанка. Генеральным директором тольяттинской организации указан Андрей Киричук. В прошлом году выручка предприятия превысила 1,2 млрд руб., прибыль составила 1 млн руб. «Тольяттимолоко» производит молоко, сливки, кисломолочные питьевые продукты, а также сметану, творог, йогурт, сливочное масло и т.д. Продукция реализуется в Самарской области и городах соседних областей. Бренд «Тольяттимолоко» представлен, в том числе, в магазинах федеральных продуктовых сетей. Из местных производителей конкурируют с ним «Пестравка» и «Сызранский молочный завод». Временный управляющий Евгений Кузнецов опроверг „Ъ“ информацию о начале конкурсного производства, добавив, что на предприятии уже ведется внешнее управление. Как поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Роман Терехин, конкурсное производство на предприятии может стартовать только после вывода кредиторов о невозможности улучшить финансовое состояние должника. «Если, исходя из проведенного анализа финансового состояния, сделан вывод о том, что платежеспособность должника восстановить не получится, какие-либо надежды на ее восстановление отсутствуют, а его финансовое состояние объективно плачевно, в отношении него судом вводится процедура конкурсного производства, как ликвидационный механизм и как способ пропорционального удовлетворения требований его кредиторов»,— говорит юрист.

Ранее по инициативе «Солидарности» стартовало банкротство другого регионального сельхозпредприятия — АО «Тольяттинская птицефабрика». С иском о признании фабрики несостоятельной в 2016 году в суд обратилось ООО «Юнитранс». Ранее оно взыскало с фабрики в арбитражном суде около 2 млн руб. за ненадлежащее исполнение договора поставки. Спустя некоторое время к делу о банкротстве подключился банк с суммой более 337 млн руб. Сначала на предприятии ввели процедуру внешнего управления, но потом перешли к конкурсному производству.

Сабрина Самедова