Самарским учителям отключат Viber

После сообщения о том, что в самарских школах запретят использование иностранных мессенджеров и соцсетей региональные власти заявили, что эта инициатива может коснуться не только учреждений системы образования. В ряде школ подтвердили намерение к 1 ноября перейти к российским мессенджерам. Эксперты отмечают, что это «шаг в духе политики импортозамещения», направленный на то, чтобы все данные, используемые при работе госорганов, оставались на российских серверах. В Министерстве просвещения России региональную инициативу не поддержали, призвав сохранять информационную открытость и не создавать искусственные рамки.

В конце прошлой недели департамент образования администрации Самары направил в муниципальные школы письма с просьбой не использовать для обмена служебной информацией иностранные интернет-сервисы (Gmail, Yahoo, Google Drive), мессенджеры (ICQ, Viber, WhatsApp, Skype и пр.), соцсети и облачные сервисы. Кроме того, департамент просил усилить контроль за действиями пользователей интернета в школах. Сообщение с такой рекомендацией было направлено в связи с решением координационного совета по защите информации при полномочном представителе президента в ПФО, а также на основании писем областного министерства образования и науки и департамента информационных технологий и связи региона.

Приказ на основании письма департамента, в частности, подписал директор самарской школы «Дневной пансион84» Яков Фиш. В приказе говорится, что работники учебного заведения могут использовать для обмена служебной информацией в рамках корпоративной связи мессенджер «ТамТам». До 31 октября им нужно зарегистрироваться в этом мессенджере, а с 1 ноября будет прекращено общение в служебных целях в чатах Viber. Классные руководители должны до этого срока довести эту информацию до родителей ­обучающихся.

«Речь шла не о запрете, а о предупреждении,— сообщили „Ъ“ в организационном отделе муниципального департамента образования.— Все это делается для того, чтобы не произошло утечки внутренней информации. Письмо было об исключении использования иностранных сервисов для распространения именно служебной информации. Мы предупредили руководство учреждений, чтобы они ограничили доступ, но не отслеживали, принимаются ли меры».

Еще ряд самарских школ (№ 163 и № 139) подтвердили, что использование иностранных мессенджеров будет ограничено с 1 ноября. «На эту тему было совещание среди директоров и заву­чей школ, учителей там не было. Сказали быстрее уходить из Viber и регистрироваться в „ТамТам“»,— рассказала учитель истории и обществознания школы № 139 Елена Якушева.

В свою очередь, врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин на брифинге в понедельник заявил, что запрет на иностранные мессенджеры общероссийский и касается обмена служебной информацией: «Любая государственная, частная, иностранная или российская корпорация ограничивает свою служебную деятельность теми IT-системами, которыми может управлять. Поэтому мы призываем всех переходить на российское программное обеспечение». Господин Казарин уточнил, что обсуждать домашнее задание, планирование поездки или другую общую информацию можно в любом мессенджере, но «если идет обсуждение вопросов, которые не предполагают публичного доступа, то настоятельно рекомендуем педагогам использовать российские мессенджеры. Это касается, в том числе, характеристик ребенка, отчетности, финансовых вопросов, связанных с работой родительского комитета».

До конца года перейти на российские программы для обмена сообщениями должны все органы власти в стране, заявил господин Казарин. Как отметил Станислав Казарин, на сайте Минкомсвязи опубликован реестр отечественных программных продуктов.

В администрации Тольят­ти сообщили, что к ним поступала такая рекомендация, но на момент сдачи материала не уточнили, какое решение приняла мэрия на этот счет. В администрации Самары не стали комментировать этот вопрос. В прокуратуре Самарской области отметили, что никаких рекомендаций по этому поводу к ним не поступало.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман считает, что использование только российских мессенджеров — шаг в духе политики импортозамещения, который направлен на то, чтобы все данные, которые используются при работе гос­органов, оставались на российских серверах: «В стране есть закон о суверенном интернете, официально заблокирован Telegram. Использование отечественных платформ для госслужащих выглядит в этой цепочке логичным. Вопрос в том, насколько они будут функциональными и удобными, и кто станет бенефициаром их, скажем так, изобретения». Коммерческий директор международной процессинговой компании Chronopay Сергей Алпатов отмечает, что идея обсуждается давно: «Защита информации — важный фактор работоспособности госаппарата, который способствует предотвращению утечек данных через мессенджеры зарубежного производства. Инициатива исходит от совета по защите информации при полпреде президента». По словам господина Алпатова, нормативных актов, которые регламентировали бы переход на российские мессенджеры, пока нет.

В Министерстве просвещения РФ заявили, что не приветствуют подобные ограничения: «Минпросвещения России активно использует различные каналы коммуникации для общения с педагогами, родителями и учащимися. Именно поэтому ведомство представлено в четырех популярных социальных сетях и отвечает на актуальные вопросы читателей в мессенджерах и комментариях. Мы призываем и школы быть информационно открытыми, а не создавать искусственные рамки».

Ани Айвазян