«Бумажное» регулирование встало на пути Минэкономразвития

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину поискать шпионов у себя в ведомстве. Дискуссия между ними возникла на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Министр экономического развития пожаловался на то, что сотрудники госаппарата тратят слишком много времени на ненужные отчеты, в том числе для Счетной палаты.

Он вспомнил историю сотрудника британской разведки Кима Филби, который одновременно работал на КГБ. Шпион, по его словам, просил подчиненных писать большое количество отчетов для отвлечения внимания. Кудрин сразу понял намек:

— Зачитаю вам цитату: “Благодаря мне сотрудники Первого главного управления КГБ СССР могли работать в Великобритании, как говорится, в полный рост, так как работники контрразведки Ми-6 были мною отвлечены на написание никчемных бумажных справок и отчетов”. — Максим, если вы констатируете, что у нас очень большая отчетность, надо искать врагов в своих рядах. — Алексей Леонидович, искать их нужно у вас, потому что мы получаем огромное количество запросов из Счетной палаты. Во-первых, по каждому нацпроекту каждую неделю мы отправляем данные. Помимо этого, в месяц приходит где-то пять-шесть нерегулярных запросов из целого ряда ведомств, не только из Счетной палаты. — Во всех контрольных органах такие есть, да? — У вас есть возможность в Счетной палате найти, кто является агентом иностранной разведки».

Споры между Максимом Орешкиным и Алексеем Кудриным нередко выходят в публичное поле. Так, в середине октября Счетная палата дала заключение на трехлетний бюджет, который подготовили в Минэкономразвития, и нашла там много нереалистичных прогнозов. Скорее всего, отношения между ведомствами продолжат обостряться, считает директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев: «Счетная палата теперь уже не только проверяет, целевым ли образом расходовались средства, но и замахнулась на то, чтобы оценивать эффективность их использования, и с этим придется все-таки считаться. Тихое раздражение Минэкономразвития проявляется в таких вот шутках. Ведомство не без основания, конечно, думает, что заходят на ее территорию. Все-таки макроэкономика — это сфера деятельности Минэкономразвития, а на Счетную палату по старинке смотрят как на бухгалтерию: должны сходиться дебит с кредитом. Но Кудрин не будет отступаться от проведения стратегического аудита, а это значит, что конфликт не исчерпан».

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Главы Счетной палаты и Минэкономразвития спорят не первый год. На прошлом Петербургском экономическом форуме предметом недопонимания между Алексеем Кудриным и Максимом Орешкиным стало бюджетное правило. В кулуарах форума Орешкин в грубой форме посоветовал Кудрину не вмешиваться в дела правительства.

Елена Иванова