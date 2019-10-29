Иск подают холодным

Арбитражный суд Москвы обязал политика Алексея Навального удалить с YouTube-канала видеоролик о некачественной продукции пищевого комбината «Московский школьник» и опровергнуть сведения о компании, порочащие профессиональную репутацию. Кроме того, с господина Навального, юриста Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) суд хочет взыскать по 29,2 млн руб. в качестве компенсации, сообщила “Ъ” пресс-секретарь господина Навального Кира Ярмыш. ФБК намерен обжаловать решение суда, до апелляционного решения расследование с YouTube-канала удалять не будут.

Арбитражный суд Москвы в понедельник удовлетворил поданный 4 апреля иск ООО «Московский школьник» к оппозиционным политикам Алексею Навальному, Любови Соболь, некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) и экс-сотруднице компании «Московский школьник» Наталье Шиловой, сообщил Алексей Навальный в Instagram. Пищевой комбинат требовал «признать не соответствующими действительности и опровергнуть сведения», опубликованные на YouTube-канале господина Навального, а также взыскать с ответчиков компенсацию в размере 1,5 млрд руб. как возмещение упущенной выгоды и вреда профессиональной репутации.

В иске речь идет о расследовании ФБК, опубликованном в феврале на канале «Навальный Live», где госпожа Шилова рассказала, что комбинат поставлял в учебные учреждения некачественные продукты. Согласно данным Алексея Навального, «Московский школьник» входит в структуру ряда компаний Евгения Пригожина (с 2014 года был включен США в санкционный список). Он напомнил о вспышке дизентерии в декабре 2018 года в детских садах и школах Москвы. Напомним, в связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело, расследование которого пока не завершено. Из документов следствия следует, что причиной вспышки стало некачественное сырье, поставляемое компанией «ВИТО-1» и принадлежащим господину Пригожину ООО «Комбинат питания "Конкорд"». Обе эти компании в пресс-релизах и комментариях, ранее данных СМИ, связь друг с другом отрицают. Госпожа Шилова после интервью записала видеообращение, в котором опровергла собственные прежние выступления и обвинила сотрудников ФБК в принуждении к обману. В свою очередь Любовь Соболь в ответном видеообращении обвинения опровергла.

Суд признал доводы истца: в частности, в свою защиту представитель комбината представил документы, согласно которым один из клиентов расторг контракт с «Московским школьником» после публикации видео ФБК. Господам Навальному и Соболь присудили выплатить компании по 29,2 млн руб., такую же сумму должен заплатить сам Фонд борьбы с коррупцией. В совокупности оппозиционеры должны «Московскому школьнику» 87,6 млн руб. С госпожи Шиловой суд взыскал 1 рубль. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и директор ФБК Иван Жданов в беседе с “Ъ” сообщили, что будут обжаловать решение суда, и заявили, что до решения апелляционной инстанции они не обязаны выполнять требования суда, в том числе удалять видеоролик.

Согласно данным Kartoteka.ru, в 2017 году сумма выигранных госконтрактов ООО «Московский школьник» составила 10,9 млрд руб. Выручка в 2017 году составила 5,6 млрд руб., в 2018 году — 6,7 млрд руб. (чистая прибыль составила 50,1 млн руб. и 74,5 млн руб. соответственно). Учредитель компании — микропредприятие ООО «Макслайф», занимающееся оптовой торговлей (50% принадлежит бизнесмену Андрею Юшину, 50% — предпринимателю Кириллу Рулеву, которого СМИ называют человеком, приближенным к господину Пригожину). Уставный капитал «Макслайф» составляет 100 тыс. руб., учрежденного им «Московского школьника» — 5 млн руб.

Кира Дюрягина