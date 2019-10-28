«Медиазона»: в московском СИЗО содержится гражданин Индии по подозрению в контрабанде гашиша

В московском СИЗО «Водники» четвертый месяц находится гражданин Индии Аашиш Бхадурья, обвиняемый в контрабанде наркотиков — ст. 229.1 УК, сообщила «Медизаона». У него обнаружили 0,5 г гашиша в рюкзаке во время транзитной пересадки в аэропорту Шереметьево. Индийцу грозит срок лишения свободы от трех до семи лет.

Наркотики в рюкзаке обнаружила служебная собака в транзитной зоне терминала D. Господин Бхадурья совершал пересадку в Шереметьево, выполняя транзитный перелет по маршруту Дели—Прага. Его задержали, когда он уже сидел в самолете, который должен был вылететь из Москву в Прагу. В столицу Чехии он летел на курсы чешского языка, так как работал в чешском посольстве в Дели специалистом по культуре и связям с общественностью.

Во время следственных действий в аэропорту гражданин Индии признался в том, что он перевозил в рюкзаке гашиш. Позже задержанный отказался от этих показаний, указав на то, что его рюкзак уже был открыт, а о наркотиках внутри он не знал. Он также рассказал, что переводчиком во время общения с полицейскими выступал некий представитель табачной компании Philip Morris и при подписании протоколов он не понимал, что в них написано.

Ранее суд в России приговорил к семи с половиной годам гражданку Израиля Нааму Иссахар. Она летела транзитом через Россию из Дели в Тель-Авив в начале апреля. В транзитной зоне Шереметьево у нее обнаружили гашиш. Источник израильской газеты Haaretz утверждал, что незадолго до оглашения приговора Россия давила на Израиль, предлагая освободить хакера Алексея Буркова, которого задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году.

О том, как приговор за контрабанду наркотиков рискует подорвать российско-израильские отношения, читайте в публикации “Ъ”.