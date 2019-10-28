СКР просит ограничить адвокатов Егора Жукова в ознакомлении с делом

СКР просит Басманный суд Москвы ограничить адвокатов 21-летнего студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ), в ознакомлении с материалами дела. Об этом сегодня, 28 октября, “Ъ” рассказал один из защитников господина Жукова, Леонид Соловьев, отметив, что «следственные действия по делу Егора окончены в 19:00 28 октября». По словам господина Соловьева, адвокаты по окончании следственных мероприятий «просили дать неделю на ознакомление», однако «следователь отказал».

«Следователь Алексей Северилов уведомил нас, что дело должно быть передано в суд как можно скорее,— рассказал Леонид Соловьев.— Поэтому сегодня вечером, сразу после окончания следственных мероприятий, было инициировано обращение в Басманный суд Москвы, чтобы ограничить нас, адвокатов, в ознакомлении с материалами дела. Заседание суда назначено на 18:00 вторника».

Леонид Соловьев также отметил, что практика ограничения защиты в ознакомлении с материалами уголовного дела через суд «применяется в случаях, когда адвокаты пытаются затянуть этот процесс». «Но это не наш случай, мы просили разумный срок — неделю на ознакомление, учитывая, что следствие только что закончилось,— сказал господин Соловьев.— Учитывая скорость, с которой следователи пытаются передать дело в суд, первое заседание по существу будет назначено, скорее всего, уже на первые числа ноября».

Напомним, 21-летний студент ВШЭ Егор Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), однако позднее следствие переквалифицировало обвинение. Теперь господин Жуков подозревается в призывах к экстремистской деятельности за размещенные на YouTube политических видеороликов (ст. 280 УК РФ). Господин Жуков по решению суда находится под домашним арестом до 27 декабря.

Об обстоятельствах дела московского студента — в материале “Ъ” «Статьи разные, дело — общее».

Мария Старикова