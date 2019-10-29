Чем известен Никол Пашинян

Пашинян Никол Воваевич родился 1 июня 1975 года в Иджеване (Армения). В 1995 году окончил отделение журналистики филологического факультета Ереванского государственного университета.

С начала 1990-х годов работал корреспондентом, редактором в различных изданиях. В 1998–1999 годах — учредитель и главный редактор газеты «Орагир». С 1999 года — главный редактор газеты «Айкакан жаманак».

В 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Армении Левона Тер-Петросяна. После беспорядков 1–2 марта 2008 года в Ереване был объявлен в розыск, в 2009 году сдался властям. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. Позже суд вдвое сократил срок, а в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии в честь 20-летия независимости Армении.

В 2012 году избран депутатом Национального собрания Армении по пропорциональной избирательной системе от партийного блока «Армянский национальный конгресс». С 2013 года — член «Гражданского договора». С 2016 года — член оппозиционной партии «Елк». В 2017 году избран депутатом парламента от этой партии. В сентябре 2017 года баллотировался на должность мэра Еревана и занял второе место (21% голосов).

В апреле 2018 года стал организатором акций протеста против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна. 2 мая, после его отставки, Никол Пашинян был утвержден на пост премьера. После роспуска парламента президентом страны Арменом Саркисяном блок господина Пашиняна «Мой шаг» выиграл выборы, набрав 70,4% голосов, а сам Никол Пашинян 14 января 2019 года вновь был назначен премьером.