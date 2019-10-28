Еврокомиссию разочаровали переговоры по транзиту газа через Украину

В Брюсселе прошли переговоры России, ЕС и Украины по транзиту российского газа через Украину. По итогам трехсторонних консультаций заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил, что переговоры не увенчались успехом.

«Я разочарован сегодняшним исходом, и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что при наличии политической воли мог бы быть позитивный прогресс»,— заявил господин Шефчович во время пресс-конференции (цитата по ТАСС). По его словам, очередной раунд переговоров пройдет в ноябре: другие стороны согласились с этим предложением. Представитель ЕК отметил, что следующие консультации должны быть тщательно подготовлены. Точная дата пока неизвестна.

Марош Шефчович заявил, что Россия не готова идти на уступки в переговорах по газу. Однако он отметил, что ей не предоставили вовремя некоторые документы и необходимо время на их изучение.

Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров сообщил, что Россия может продлить договор на следующий год, если Киев не успеет решить законодательные вопросы. По его словам, такие риски остаются.

«Хотя, если наши украинские коллеги будут готовы работать по европейскому законодательству, мы также готовы и по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа на Украину»,— отметил господин Новак в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

По словам министра, все стороны настроены на то, чтобы обеспечить транзит газа с 1 января следующего года. «Будем продолжать интенсивно работать как на уровне министерств, так и на уровне компаний»,— сказал Александр Новак.

Господин Новак также сообщил, что на встрече обсуждались и прямые поставки газа на Украину. По его словам, Россия видит готовность к соглашениям со стороны партнеров, конкретные цифры будут обсуждаться позднее.

Напомним, 31 декабря истекает контракт «Газпрома» и украинского «Нафтогаза». На переговорах в конце сентября Россия, Украина и ЕС согласились, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря.

О позиции сторон читайте в материале “Ъ” «"Газпром" принял Украину в Европу».