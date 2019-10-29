ЧАТ пополнил счет

Арбитражный суд Челябинской области продлил конкурсное производство при банкротстве муниципального предприятия «Челябинский автобусный транспорт» до 16 января. На расчетный счет компании поступила отсуженная задолженность мэрии Челябинска в размере 542,5 млн руб. и 680 млн руб. от продажи имущества. Общая полученная сумма позволяет покрыть значительную часть долга предприятия. В Челябинске признаны несостоятельными сразу два транспортных предприятия, еще одно находится на грани банкротства, процедура не введена только в ООО «ЧелябГЭТ». Власти города планировали оздоровить сферу, создав новый транспортный МУП, эта работа, по словам врио главы города Натальи Котовой, была остановлена до получения софинансирования из федерального бюджета. Эксперты считают, властям не удастся получить федеральное финансирование без выверенного плана развития отрасли.



Арбитражный суд продлил конкурсное производство в МУП «Челябинский автобусный транспорт» (МУП «ЧАТ», принадлежит администрации Челябинска, признан банкротом в 2016 году) до 16 января. Срок увеличен, чтобы конкурсный управляющий Дмитрий Лазарев смог выяснить, сколько долгов по налогам накопило предприятие. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Как следует из материалов дела, размер текущих обязательств МУПа составляет 1,3 млрд руб. Кредиторы первой очереди не выявлены. Во вторую очередь включены требования на 64 млн руб., в третью — на сумму в 528 млн руб. Конкурсному управляющему за три года удалось продать 15 объектов собственности ЧАТа. На основной счет предприятия, согласно отчету конкурсного управляющего, поступило 680,7 млн руб. Также после нескольких месяцев судебных разбирательств и просьб об отсрочке по выплате администрация Челябинска 7 октября рассчиталась с долгами в порядке субсидиарной ответственности на сумму 542,5 млн руб. Для этого челябинской гордуме пришлось увеличить бюджетный дефицит. Таким образом, на счет МУП «ЧАТ» должно было поступить 1,2 млрд руб., что составляет значительную часть от общего долга предприятия-банкрота. Имущество ЧАТа ранее было оценено в 1,1 млрд руб.

Общественный транспорт Челябинска находится в системном кризисе. Самый большой имущественный комплекс МУП «ЧАТ» — депо на улице Молодогвардейцев — за 350 млн руб. в 2017 году выкупило ООО «Общественный городской транспорт» (на 100% принадлежит мэрии), которое сейчас само оказалось на грани банкротства. Ранее конкурсное производство было введено в МУПе «ЧелябГЭТ», отвечающем за электрический транспорт. Вместо него было создано ООО «ЧелябГЭТ», процедура банкротства на предприятии не введена, но в 2018 году оно показало чистый убыток в размере 56,5 млн руб.

Мэрия Челябинска рассматривает несколько вариантов решения проблемы, среди них — создание нового транспортного предприятия вместо обанкротившихся. Администрация рассчитывает либо получить федеральное финансирование, чтобы выкупить имущественные комплексы, либо заключить концессионное соглашение на содержание и обслуживание троллейбусного и трамвайного парка. Частные инвесторы пока не найдены. Как рассказала врио мэра Челябинска Наталья Котова, федеральное финансирование получить также не удалось, поэтому создание единой транспортной структуры приостановлено, как и разработка транспортной концепции города. Этот документ мэрии Челябинска поручил подготовить врио губернатора Алексей Текслер в апреле, он ставил двухнедельный срок, но проект концепции до сих пор не готов. Об этом сообщила госпожа Котова на заседании координационного совета по разработке экологического стандарта.

«Мы собирались зайти в федеральную программу “Чистый воздух”, по которой планировали приобрести новые автобусы на 1,5 млрд руб., но бюджет имеет границы года, не получилось. Мы не потеряли надежду и планируем в следующем году войти в эту программу, закупить автобусы с помощью субъекта. Мы говорим еще о вхождении в программу с точки зрения обновления электротранспорта. Если нам удастся поменять инженерную инфраструктуру, это будет здорово. Общая сумма для вхождения в эту программу составляет до 8 млрд руб. От этого сейчас зависит и разработка единой концепции транспорта по Челябинску. Поэтому мы немного приостановили создание муниципального предприятия, куда хотели включить весь электротранспорт и автобусный парк», — рассказала Наталья Котова.

По данным администрации, сейчас региональное правительство ведет переговоры с ВЭБ.РФ о финансировании сферы общественного транспорта. Администрация в переговорах выступает третьим лицом.

Директор консалтинговой компании «Кэмп» Яков Гуревич считает, что властям Челябинска не удастся получить федеральное финансирование без готовой транспортной концепции. «Прежде чем рассчитывать на федеральные деньги, необходимо проект какой-то подготовить. И заниматься этим должны не лично Наталья Котова и Алексей Текслер, как это сейчас происходит, а специалисты. Я знаю, что сейчас никакие эксперты к этой работе не привлекаются. В мире 600 городов-миллионников, и везде все это делают, а Челябинск славится только болтовней, и мы не видели никакого обоснования»,— говорит господин Гуревич.

Карина Кальярова