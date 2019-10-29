Сегодня день рождения у председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

Ее поздравляет президент РСПП Александр Шохин:

— Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Вас хорошо знают не только в стране, но и за рубежом как талантливого экономиста, способного предлагать нестандартные решения, как порядочного и принципиального руководителя. Занимая высокие должности, Вы остаетесь обаятельной женщиной и чутким человеком. Обязанности председателя ЦБ РФ предполагают не только способность решать сложнейшие экономические задачи, но и умение мыслить стратегически, чем Вы обладаете в полной мере. Ваши опыт и высочайший профессионализм определили эффективные действия ЦБ в условиях кризиса 2014–2015 годов. Ваша активная личная позиция сыграла огромную роль в повышении прозрачности и эффективности банковской системы. Успешность этой работы позволила сделать Банк РФ мегарегулятором, обеспечивающим комплексное развитие всей финансовой инфраструктуры России и ее перевод «на цифровые рельсы». Отрадно осознавать, что несколько лет профессиональной деятельности Вы отдали РСПП, и сегодня РСПП и ЦБ РФ совместно работают на благо российской экономики. Желаю Вам здоровья, благополучия, счастливых плодотворных лет, наполненных новыми свершениями!

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 90 лет президенту факультета журналистики МГУ Ясену Засурскому.

Его поздравляет руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский:

— Дорогой Ясен Николаевич! Вся Ваша жизнь вложена в развитие журналистики. Для всех нас Вы являетесь примером настоящего человека и неутомимого профессионала, который стал отцом для многих своих учеников и душой факультета журналистики МГУ. Птенцы гнезда Засурского — костяк современной медиаиндустрии. А Вы — истинный гуманист, живущий по заветам Чехова, всегда с уважением и терпимостью, а также искренним любопытством относящийся к современному миру. И сегодня почтенный возраст мэтра дарит нам жизненную перспективу. 90 лет — это грандиозный юбилей! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!

Поздравления передает секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов:

— Дорогой Ясен Николаевич! От имени всех Ваших учеников, не только бывших студентов легендарного журфака, но и таких, как я, кто не имел счастья слушать Ваши лекции, но считает Вас своим учителем, спешу поздравить Вас с 90-летием! На протяжении многих десятилетий Вы не просто возглавляли журфак, Вы выращивали его как драгоценную культуру, которая, как Вы понимали и в глухие и застойные годы, пригодится в будущем. То была культура свободной и этически выверенной журналистики. На переломе 80-х и 90-х годов прошлого века эта культура оказалась не просто востребованной, она проросла в законы о свободе массовой информации, кодекс журналистской этики, в реальные механизмы медийного саморегулирования, и в этом огромная Ваша заслуга. Вы воспитали не одно поколение журналистов, но на подходах к Моховой улице уже формируются новые отряды абитуриентов. Желаю Вам, дорогой Ясен Николаевич, здоровья, а остальное приложится.

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