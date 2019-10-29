Сегодня день рождения у председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
Ее поздравляет президент РСПП Александр Шохин:
— Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Вас хорошо знают не только в стране, но и за рубежом как талантливого экономиста, способного предлагать нестандартные решения, как порядочного и принципиального руководителя. Занимая высокие должности, Вы остаетесь обаятельной женщиной и чутким человеком. Обязанности председателя ЦБ РФ предполагают не только способность решать сложнейшие экономические задачи, но и умение мыслить стратегически, чем Вы обладаете в полной мере. Ваши опыт и высочайший профессионализм определили эффективные действия ЦБ в условиях кризиса 2014–2015 годов. Ваша активная личная позиция сыграла огромную роль в повышении прозрачности и эффективности банковской системы. Успешность этой работы позволила сделать Банк РФ мегарегулятором, обеспечивающим комплексное развитие всей финансовой инфраструктуры России и ее перевод «на цифровые рельсы». Отрадно осознавать, что несколько лет профессиональной деятельности Вы отдали РСПП, и сегодня РСПП и ЦБ РФ совместно работают на благо российской экономики. Желаю Вам здоровья, благополучия, счастливых плодотворных лет, наполненных новыми свершениями!
Сегодня исполняется 90 лет президенту факультета журналистики МГУ Ясену Засурскому.
Его поздравляет руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский:
— Дорогой Ясен Николаевич! Вся Ваша жизнь вложена в развитие журналистики. Для всех нас Вы являетесь примером настоящего человека и неутомимого профессионала, который стал отцом для многих своих учеников и душой факультета журналистики МГУ. Птенцы гнезда Засурского — костяк современной медиаиндустрии. А Вы — истинный гуманист, живущий по заветам Чехова, всегда с уважением и терпимостью, а также искренним любопытством относящийся к современному миру. И сегодня почтенный возраст мэтра дарит нам жизненную перспективу. 90 лет — это грандиозный юбилей! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!
Поздравления передает секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов:
— Дорогой Ясен Николаевич! От имени всех Ваших учеников, не только бывших студентов легендарного журфака, но и таких, как я, кто не имел счастья слушать Ваши лекции, но считает Вас своим учителем, спешу поздравить Вас с 90-летием! На протяжении многих десятилетий Вы не просто возглавляли журфак, Вы выращивали его как драгоценную культуру, которая, как Вы понимали и в глухие и застойные годы, пригодится в будущем. То была культура свободной и этически выверенной журналистики. На переломе 80-х и 90-х годов прошлого века эта культура оказалась не просто востребованной, она проросла в законы о свободе массовой информации, кодекс журналистской этики, в реальные механизмы медийного саморегулирования, и в этом огромная Ваша заслуга. Вы воспитали не одно поколение журналистов, но на подходах к Моховой улице уже формируются новые отряды абитуриентов. Желаю Вам, дорогой Ясен Николаевич, здоровья, а остальное приложится.
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