Политолога Федора Крашенинникова привлекают к ответственности за мат в Telegram-канале

УМВД по Екатеринбургу возбудило в отношении политолога Федора Крашенинникова административное дело по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Причиной стал нецензурный комментарий в личном Telegram-канале в отношении судей. Согласно протоколу об административном нарушении, 10 июня политолог в своем Telegram-канале, на который подписано более 6,4 тыс. человек, прокомментировал новость об освобождении Леонида Волкова: «какие же бл… эти путинские судьи». «Гражданин Крашенинников выразился в неприличной форме с использованием ненормативной лексики, которая оскорбляет судей Российской Федерации, как органа, осуществляющего государственную власть, тем самым совершил административное правонарушение»,— сообщается в документе.

Как сообщил “Ъ-Урал” господин Крашенинников, он не согласен с претензиями. «Четко видно, что я комментирую конкретную новость с конкретным содержанием, а не всю судебную систему. Это эмоциональный частный комментарий в частном Telegram-канале»,— заявил он. По словам политолога, о комментарии в МВД сообщил один из подписчиков его канала Салават Хазиев. Господин Крашенинников утверждает, что не знаком с ним. «У него в соцсетях все забито автогонками и шинами. Никакого ощущения, что человек занимается политикой»,— отметил общественник. Сейчас он ждет назначение даты судебного заседания, где вместе с адвокатом собирается отстаивать свою невиновность. Ему грозит штраф от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

«Мы пока воздержимся от комментариев»,— заявили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

«Федор имеет право на оценочное суждение вплоть до самых резких»,— считает депутат думы Екатеринбурга от «Яблока» Константин Киселев. Он уверен, что резонанс от возбуждения административного дела нанес властям больший ущерб, чем «конкретная фраза в конкретном Telegram-канале». «Глупые действия полиции в большей степени подрывают авторитет властей, чем слова Федора Крашенинникова»,— добавил господин Киселев.

Федор Крашенинников — политолог, совладелец информационного агентства «Политсовет», автор книг «После России», «Облачная демократия» (в соавторстве с Леонидом Волковым). Считается сторонником Алексея Навального.

Анастасия Реутова