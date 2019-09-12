Силуанов и Кудрин разошлись в прогнозах экономического роста

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов прогнозирует рост экономики России в 2020 году на уровне 2% — это целевой показатель и в ведомстве его не меняют, сказал он на Московском финансовом форме. На этом же мероприятии председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал 1,3% роста экономики в следующим году «потолком».

Господин Силуанов считает, что стимулирующее воздействие на рост окажет разворачивание механизмов, направленных на достижение целей национальных проектов, а также Фонд национального благосостояния (ФНБ). По словам министра, на Минфин оказывается давление из-за роста профицита и ФНБ.

«Чего вы сидите на деньгах и не тратите? В момент все быстро уйдет, если ухудшится ситуация по ценам на энергоносители. А это может быть. Как будет развиваться тема с ОПЕК? Со сланцевой добычей? И что, нам нужно отыгрывать назад, повышать налоги?» — сказал Антон Силуанов (цитата по ТАСС). По его словам, профицит бюджета в 2020 году составит 0,8%.

Господин Кудрин считает, что заложенных в нацпроекты средств недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%. По прогнозу Минэкономики рост ВВП в 2020 году составит 1,7%.

Напомним, Moody’s в августе снизило прогноз роста экономики России на 2019 год с 1,6% до 1,2%. Прогноз на 2020 год остается на уровне 1,5%.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ FM” «Экономике предрекли сползание в рецессию».