Инвестор выделит 4 млрд рублей на строительство овощехранилищ в Гатчинском районе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о признании масштабным инвестиционным проектом строительство оптово-распределительного центра сельхозпродукции в Гатчинском районе. Соответствующий статус дает право инвестору арендовать земельный участок без прохождения процедуры торгов. Для размещения нового проекта подобран участок в Дружногорском городском поселении площадью 29,4 га, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Инвестор — ООО «Оптово-распределительный центр» — планирует построить там четыре овощехранилища вместимостью до 10 тыс. тонн, а также предприятия по переработке овощей и фруктов мощностью 7,6 тыс. т в год с производством желирующих компонентов, в том числе пектина, мощностью до 1 тыс. т в год. Выйти на заявленную мощность предполагается в 2024 году.

Общий объем инвестиций в проект составляет около 4 млрд рублей. На складском и производственном комплексе будет создано около 120 рабочих мест.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что новый оптово-распределительный комплекс площадью более 130 тыс. кв. м также планируется построить в поселке Шушары. ООО «ОРЦ фуд маркет» намерено инвестировать в его создание 10 млрд руб.