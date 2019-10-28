Путин обсудил с Меркель договоренности с Эрдоганом по Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Сирии, сообщает Кремль. Господин Путин рассказал об итогах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись 22 октября в Сочи.

Владимир Путин отметил, что достигнутые договоренности «учитывают интересы всех сторон» и способствуют «восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии». По версии Кремля, оба лидера согласились, что российско-турецкий меморандум будет способствовать стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии.

Во время разговора обсуждалась и украинская тема: сегодня, 28 октября, в Брюсселе проходят трехсторонние консультации Россия—ЕС—Украина. Владимир Путин и Ангела Меркель высказали свое мнение о продолжении транзита российского газа в Европу через Украину.

Ранее, 26 октября, Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он также сообщил ему об итогах российско-турецких переговоров. По версии Кремля, господин Макрон положительно оценил достигнутые договоренности.

9 октября 2019 года Турция начала на севере Сирии военную операцию «Источник мира». Целью наступления была объявлена очистка приграничной сирийской территории от «Отрядов народной самообороны», которые Анкара считает ответвлением Рабочей партии Курдистана (признана в Турции террористической), и создание зоны безопасности к востоку от Евфрата.

22 октября президенты России и Турции провели переговоры в Сочи, на которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулирование освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией. Минобороны также опубликовало карту, на которой отображена суть меморандума. Перед этим, 17 октября, Анкара договорилась с Вашингтоном о прекращении военной операции на 120 часов при условии, что курдские формирования будут выведены за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией.

Подробнее о договоренностях — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».

О том, как проходили переговоры, читайте в материале “Ъ” «Не учи Ручьёного».