Минобороны России опубликовало карту соглашений с Турцией по Сирии

Министерство обороны России предоставило карту с основными положениями меморандума России и Турции по конфликту в Сирии. На ней отмечена зона отвода курдских формирований, зона совместного российского-турецкого патрулирования, а также посты сирийской пограничной службы.

Карта с основными положениями меморандума России и Турции по конфликту в Сирии Фото: Минобороны России

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Целью наступления была названа очистка приграничной сирийской территории от «Отрядов народной самообороны», которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана, а также создание зоны безопасности к востоку от Евфрата.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, на которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулирование освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией. Перед этим, 17 октября, Анкара договорилась с Вашингтоном о прекращении военной операции на 120 часов при условии, что курдские формирования будут выведены за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. США сообщили, что курдские формирования покинули зону безопасности.

Подробнее об итогах переговоров читайте в материале “Ъ” «Не учи Ручьёного».