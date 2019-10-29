Всемирный боксерский совет не советует

Всемирный боксерский совет (WBC) пытается заблокировать одну из призванных «освежить» программу Олимпийских игр инициатив, связанную с допуском на них профессиональных бойцов. Самая авторитетная в профессиональном боксе структура высказалась резко против участия в Олимпиаде 2020 года в Токио спортсменов, выступающих под ее эгидой. Нарушившим рекомендацию она угрожает двухлетней дисквалификацией. WBC объясняет свои действия заботой о здоровье боксеров-любителей, которые могут столкнуться с «доминированием» гораздо более опытных соперников. Впрочем, первый опыт выступления профессиональных боксеров в олимпийских соревнованиях — в Рио-де-Жанейро в 2016 году — вылился как раз в их полное фиаско. Все трое проиграли на ранних стадиях турниров в своих категориях.

Одной из главных тем ежегодной конвенции Всемирного боксерского совета, прошедшей в Канкуне, была тема, связанная с экспериментом по «освежению» программы Олимпиад. Речь об участии в олимпийских состязаниях профессиональных бойцов.

Решение об их допуске было принято перед предыдущей Олимпиадой — 2016 года в Рио-де-Жанейро. Пролоббировавшая его Международная федерация любительского бокса (AIBA) считала, что такой допуск повысит зрелищность ее боксерских турниров. С тех пор с AIBA, которая в середине десятилетия была мощной и влиятельной организацией, произошло немало неприятного. Федерация пережила финансовый и административный кризис, вылившийся в отставку ее многолетнего президента У Цзинго, поссорилась с Международным олимпийским комитетом (МОК) и, фактически обанкротившись, попала под санкции. Сейчас AIBA лишена признания и не имеет отношения к проведению боксерских состязаний — как квалификационных, так и основных — на ближайшей летней Олимпиаде, которая состоится летом 2020 года в Токио. Однако эксперимент по «подключению» профессионалов официально отменен не был.

Между тем конвенция в Канкуне продемонстрировала крайне негативное отношение к нему в профессиональном боксерском сообществе. Маурисио Сулейман, президент WBC, который считается наиболее авторитетной среди организаций, контролирующих профессиональный бокс, подтвердил, что структура будет жестко наказывать выступающих под ее эгидой бойцов, если те захотят реализовать право на участие в Олимпиаде в Токио. Таким спортсменам грозит двухлетняя дисквалификация, оборачивающаяся в том числе лишением званий и места в рейтинге. О своей позиции, которую уже поддержали многие национальные федерации — американская, канадская, японская, испанская,— WBC уведомил МОК.

Любопытнее всего выглядит ее обоснование. В письме WBC говорится о «существенном риске травм» и «крушении мечты молодости», которым подвергнутся молодые боксеры-любители, не имеющие опыта продолжительных поединков, при столкновении с гораздо более опытными соперниками. Маурисио Сулейман, обращаясь к делегатам конвенции, даже специально объяснил, что решение организации продиктовано исключительно «защитой боксеров».

Между тем такая энергичная забота выглядит довольно странной. Первый опыт участия профессионалов в Олимпийских играх показал как раз, что это им довольно трудно адаптироваться к любительскому боксу. Возможностью выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро воспользовались трое профессиональных бойцов. Все вполне подходили под определение «опытные», всем было за 30. В итоге таиландец Амнат Рюнронг и итальянец Кармине Томмазоне в категории до 60 кг выиграли в Рио всего по одному бою, сойдя в 1/16 финала. Причем Рюнронг проиграл французу Софьяну Умиа нокаутом. Лишь на стадию дальше продвинулся в категории до 81 кг камерунец Хасан Н’Дам Н’Жикам, завоевывавший в карьере чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

К тому же в последнее время никаких явных признаков востребованности у профессионалов олимпийского турнира в Токио не наблюдалось. Единственной звездой, рассказавшей о желании боксировать в Токио, был Энди Руис, сенсационно отнявший в июне три чемпионских пояса у короля супертяжелого веса Энтони Джошуа. Руис говорил о том, что для него было бы «большой честью» представлять в Токио родную Мексику. Однако спустя некоторое время — сразу после того, как стало известно об идее WBC по поводу двухлетней дисквалификации,— в интервью ESPN чемпион-супертяж сказал, что предпочитает «дать шанс молодежи, мечтающей об Олимпиадах», а «его время как любителя давно истекло».

Алексей Доспехов