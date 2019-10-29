Эшли Барти омолодила первое место

Первой ракеткой мира по итогам 2019 года стала действующая чемпионка Roland Garros австралийка Эшли Барти. Это стало ясно после первого тура проходящего в китайском Шэньчжэне итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $14 млн. Для 23-летней Барти, которая еще три года назад находилась в рейтинге на 325-м месте, этот результат следует считать большим достижением. Она стала самым молодым лидером итогового женского рейтинга с 2012 года, когда его возглавляла белоруска Виктория Азаренко.

Главная особенность нынешнего WTA Finals — его призовой фонд, который после переезда турнира из Сингапура в Шэньчжэнь увеличился сразу в два раза и достиг $14 млн. Для теннисного состязания с участием всего лишь восьми игроков это заоблачная сумма. Достаточно сказать, что за три победы на групповом этапе и выход в полуфинал полагается $1,3 млн, то есть больше призового фонда женского Кубка Кремля, а если победительница не проиграет на групповом этапе ни одного матча, то заработает более $4,7 млн призовых. Неслучайно украинка Элина Свитолина, которая в прошлом году, завоевав престижный титул, получила менее $2,4 млн, несколько месяцев назад в шутку сказала, что немного поспешила.

Можно привести и другие свидетельства того, что призовой фонд WTA Finals слишком раздут. Например, победителям US Open, самого «богатого» чемпионата Большого шлема, в этом году полагалось лишь $3,85 млн, то есть примерно на 20% меньше, чем «светит» чемпионке Шэньчжэня. А мужской итоговый ATP Finals по сравнению с женским собратом выглядит бедным родственником. Его призовой фонд в этом году составляет $9 млн, а чемпион получит максимум $2,7 млн.

Лидером по призовым в женском теннисе в этом году на данный момент является австралийка Эшли Барти, заработавшая почти $6,9 млн. Она же, обыграв швейцарку Белинду Бенчич в первом туре группового этапа, уже гарантировала себе звание первой ракетки мира по итогам сезона. Для теннисистки, которая три года назад занимала в рейтинге лишь 325-е место, это, безусловно, огромное достижение, тем более что столь молодого лидера по итогам сезона не было с 2012 года, когда им стала 23-летняя Виктория Азаренко. Интересно, что по призовым, заработанным за свою карьеру, Барти с показателем $12,1 млн в нынешней шэньчжэньской восьмерке идет лишь шестой, опережая только чемпионку US Open канадку Бьянку Андрееску и Белинду Бенчич.

В этом году на двух последних турнирах Большого шлема, Wimbledon и US Open австралийка не смогла преодолеть четвертый круг, а на Australian Open выбыла в четвертьфинале. Но в современном женском теннисе, где вместо очевидного лидера, которым еще сравнительно недавно была Серена Уильямс, существует острейшая конкуренция, можно и с такими результатами стать первой. Правда, Барти выиграла Roland Garros, крупный турнир в Майами и травяной титул в Бирмингеме, а также дошла до финалов в Сиднее и Пекине и еще полуфиналов в Цинциннати и Ухане. Между тем в нынешнем сезоне на турнирах Большого шлема из теннисисток топ-10 стабильнее всех выступала все та же Серена Уильямс, на данный момент — лишь девятая ракетка мира, имеющая на своем счету финалы Wimbledon и US Open, а также четвертьфинал Australian Open.

Что касается результатов первого тура WTA Finals, то он не подарил особых сюрпризов. В воскресенье выиграла и Наоми Осака, ближайшая преследовательница Барти, которой потребовалось 2 часа 40 минут для победы над самой опытной участницей WTA Finals 29-летней чешкой Петрой Квитовой. А в понедельник в другой группе Элина Свитолина справилась с чешкой Каролиной Плишковой, выигравшей в этом году четыре титула WTA, после чего победительница Wimbledon Симона Халеп одолела Бьянку Андрееску.

Евгений Федяков

Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне (Китай) Призовой фонд — $14 млн Групповой этап. Первый тур Пурпурная группа. Элина Свитолина (Украина, 8)—Каролина Плишкова (Чехия, 2) 7:6 (14:12), 6:4. Симона Халеп (Румыния, 5)—Бьянка Андрееску (Канада, 4) 3:6, 7:6 (8:6), 6:3.