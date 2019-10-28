Петербург причислен к регионам с высокой долговой устойчивостью

Министерство финансов составило пилотный рейтинг субъектов РФ с высокой долговой устойчивостью. В числе нескольких прочих регионов в этот список попал Санкт-Петербург. Об этом в ходе совещания в Смольном заявил председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников, сообщает «Фонтанка.ру».

С 1 января 2020 года вступают в силу поправки в Бюджетный кодекс РФ, согласно которым Минфин ежегодно будет оценивать долговую устойчивость регионов, деля их на три группы — с низкой, средней и высокой кредитной устойчивостью. Субъектам с высокими показателями федеральное ведомство обещает различные преференции.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что объем заимствований Смольного может вырасти втрое в ближайшие три года — до 96,5 млрд рублей.