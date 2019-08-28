Объем заимствований Смольного может вырасти втрое в ближайшие три года

Власти Петербурга определили предельный объем заимствований, который в текущем году должен составить 36,9 млрд рублей. На 2020 город порог установлен на уровне в 74 млрд руб., в 2021 — 96,5 млрд руб. Такие данные содержатся в проекте поправок в бюджет Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, опубликованном на сайте Смольного.

Объем кредитов от банков у городских властей остается неизменным — 20 млрд руб. ежегодно. Эмиссия гособлигаций колеблется от 16,9 млрд в 2019 году до 54 млрд руб. в 2020-м и 52,8 млрд руб. в 2021 году. Также на 2021 год запланировано погашение основной суммы долга на 23,6 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Петербурга и его облигаций на уровне ААА (RU), прогноз «стабильный».