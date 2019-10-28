Китайские технологические компании резко подорожали после слов Си Цзиньпина о блокчейне

Китайские инвесторы массово начали вкладываться во все компании страны, которые хоть как-то связаны с блокчейном, после того как в пятницу, 25 октября, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что правительство намерено активно развивать эту технологию. В результате индекс технологических компаний Shenzhen Information Technology Index прибавил в понедельник 5,3%, что стало самым значительным его ростом за последние восемь месяцев.

При этом акции более 60 компаний, котирующихся на бирже в Шэньчжэне, достигли установленного биржей лимита дневных колебаний в 10%. На бирже в Гонконге таких ограничений нет, и там рост акций некоторых технологических компаний исчислялся десятками процентов. Так, например, акции разработчика смартфонов и ПО Meitu на открытии торгов в понедельник прибавили в цене около 25%. А котировки Pantronics Holdings, заявившей ранее о грядущей смене имени компании на Huobi Technology в честь одной из криптовалют, выросли на 67%.

Резким взлетом цены отметился и биткойн: после выступления лидера КНР его котировки выросли почти на 40% — с $7500 до $10 200 за одну цифровую монету.

Кирилл Сарханянц