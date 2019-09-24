Уголовное дело о ДТП на перекрестке Малышева—Московской в Екатеринбурге передано в СКР

Уголовное дело Владимира Васильева, обвиняемого в ДТП на перекрестке улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге, в результате которого двое погибли, передано в региональное следственное управление СКР. «С учетом того, что происшествие вызвало значительный общественный резонанс, а также в целях тщательной проверки всех версий случившегося, по постановлению прокурора Свердловской области данное уголовное дело изъято из производства ГСУ ГУ МВД по Свердловской области и передано для дальнейшего расследования в СУ СКР по Свердловской области»,— сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее по факту случившегося в МВД возбудили уголовное дело по ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В рамках расследования Владимиру Васильеву предъявили обвинение и заключили его под стражу. Сейчас дело находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР.

Речь идет об инциденте, произошедшем в воскресенье 4 августа в 5:55 утра. По данным ГИБДД, господин Васильев, будучи за рулем KIA Rio, двигался по улице Малышева со стороны улицы Шейнкмана в сторону улицы Московской. На перекрестке с Московской он по касательной задел автомобиль SsangYong, затем врезался в Lada с наклейкой такси Uber, который стоял на перекрестке на красный сигнал. От удара Lada столкнулся с Toyota Avensis, а Toyota — с Volkswagen Polo. В результате ДТП водитель и пассажир Lada погибли на месте.

Владимира Васильева задержали после лечения в больнице. На заседания по избранию меры пресечения он, сославшись на проблемы с головой, заявил, что во время аварии «находился в полуобморочном состоянии». Однако все же был арестован до 4 октября.

По итогам проведенного в городской больнице №24 медосвидетельствования в организме Владимира Васильева не нашли следов алкоголя или наркотиков. Однако результаты этого анализа были поставлены под сомнение. Повторная экспертиза, проведенная в Челябинске, дала аналогичные результаты, писали местные СМИ со ссылкой на свои источники.