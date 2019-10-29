Выживает слившийся

В этом году на банковском рынке наметился новый тренд — небольшие банки сливаются, чтобы соответствовать требованиям ЦБ и противостоять федеральным гигантам на местном уровне. В этом году прошли уже две такие сделки, но переговоры об объединении ведут еще восемь региональных банков. Небольшие кредитные организации понимают, что поодиночке им не выжить, но быстро договориться не получается. Однако, по мнению экспертов, альтернатива объединению — сдача лицензии, на что многие банкиры пойти не готовы.

В конце прошлой недели ЦБ объявил о слиянии двух банков из Оренбурга — банка «Оренбург» (157-е место по капиталу, по данным рэнкинга «Интерфакс» по итогам третьего квартала 2019 года) и ОИКБ «Русь» (259-е место). Сделка должна усилить положение объединенного банка в регионе, а их лицензия — превратиться в одну. В мае этого года регулятор сообщил об объединении двух мордовских банков — Межрегионального промышленно-строительного банка и Актив-банка. Эксперты давно предрекали банковскому рынку консолидацию на фоне ужесточения регулирования ЦБ и требований к капиталу банков. Однако до последнего времени сценарий был иной: крупные банки поглощали более мелкие.

Сейчас происходит изменение тренда — объединяться начинают небольшие банки из одного или соседних регионов, чтоб противостоять федеральным кредитным организациям. Так, по словам источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, в Рязанской области велись переговоры о слиянии банка «Живаго» и Прио-Внешторгбанка. Предправления банка «Живаго» Алексей Косякин не стал отрицать в беседе с корреспондентом “Ъ”, что желание объединиться было. «Мы понимаем, что в условиях регуляторной нагрузки и конкуренции с федеральными банками нам надо объединяться, но переговоры зашли в тупик, а региональных банков в нашей области немного,— говорит он.— Но мы готовы к обсуждению». В Прио-Внешторгбанке также отметили, что открыты к переговорам. Эксперты в области слияний и поглощений называют еще как минимум шесть-восемь банков, готовых объединиться, чтоб стать сильнее в своем регионе. В частности, по словам собеседников “Ъ”, сейчас обсуждается объединение Ставропольпромстройбанка и Тексбанка из Карачаево-Черкесии, санкт-петербургских банка «Александровский» и ЭКСИ-банка, алтайских Сибсоцбанка и Алтайкапиталбанка. Оперативно получить комментарии в указанных кредитных организациях “Ъ” не удалось.

Вместе с тем, как отмечают собеседники “Ъ”, «объединиться равным или почти равным банкам непросто». Однако, чтобы выжить на рынке, небольшим банкам придется договориться, уверены эксперты. «Последняя крупная волна объединения региональных банков была в 1997–1999 годах, когда таким образом региональные кредитные организации пытались противостоять экспансии московских банков. Сейчас история как будто повторяется»,— отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. «Фактически, если небольшой банк не специализируется на обслуживании денег каких-либо крупных клиентов или отраслевых предприятий… его перспективы успешного развития на рынке очень ограничены»,— указывает аналитик долгового рынка «Иволги Капитала» Илья Григорьев. По мнению директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмилы Кожекиной, небольшие банки стали объединяться все чаще, поскольку это позволяет им увеличить запас капитала и нарастить лимиты кредитования качественных заемщиков, в противном случае такие клиенты уйдут к федеральным игрокам.

Господин Антонов отмечает, что также срабатывает феномен так называемого усталого собственника, когда владелец банка видит, как меняется рынок под давлением регулятора, понимает, что банк требует от него все большего вовлечения в операционную деятельность, рентабельность становится ниже. «Найти покупателя на небольшой региональный банк сложнее, чем провести процедуру объединения»,— продолжает он. Альтернативный выход — просто сдать лицензию и свернуть бизнес, но к этому морально не готовы многие банкиры со стажем, поскольку считают это провалом, добавляет собеседник “Ъ” из числа консультантов на рынке M&A. «После объединения банку можно рассчитывать на снижение стоимости привлечения ресурсов, поскольку население и компании больше доверяют свои средства более крупным банкам, а затраты на удержание клиента в крупном банке ниже»,— добавляет директор департамента «Оценка» НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова.

Ксения Дементьева