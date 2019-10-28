Руководители чайковской фирмы обвиняются в неуплате налогов на 600 млн рублей

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и главного бухгалтера чайковского ООО «НГД Трейд». Как сообщает пресс-служба ведомства, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемые, занимая руководящие должности в компании, занимающейся куплей-продажей отводов труб для газово-нефтяной промышленности, совершили уклонение от уплаты налога на прибыль организации и налога на добавленную стоимость в сумме более 600 млн руб. Фигуранты в 2012–2013 годах включали в налоговые декларации ложные сведения о якобы совершенных финансовых операциях, занижая прибыль и уменьшая налоги. После возбуждения уголовного дела директор и бухгалтер возместили в бюджет 200 млн руб.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Чайковский городской суд.