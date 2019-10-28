«Горкунов» готов вложить в модернизацию тепличного комплекса «Индустриальный» 400 млн рублей

Тепличный комбинат «Толмачевский», входящий в группу компаний «Горкунов», приступил к сбору урожая в тепличном комплексе «Индустриальный» в Алтайском крае, сообщает региональное правительство. Овощеводы получили первые 10 т огурцов.

Комплекс, находящийся в краевой собственности, был сдан «Толмачевскому» в аренду минувшим летом на срок в один год. «Дальнейшая судьба производства будет определяться правительством Алтайского края. Безусловно, мы намерены участвовать в приобретении площадей. В перспективе, если не будет хватать на Алтайский край продукции закрытого грунта, то мы готовы на этих площадях построить еще 4 га теплиц, а это порядка 400 млн руб. инвестиций»,— сказал гендиректор ТК «Толмачевский» Андрей Седунов.

По его словам, на данный момент компания профинансировала на 135 млн руб. работы по реконструкции досветки в теплицах и дезинфекцию. На 2020 год планируется вложить 260 млн руб. на досвечивание еще 4 га теплиц.

ОАО «Индустриальный» — один из крупнейших в Сибири тепличных комплексов, 100% акций которого принадлежит Алтайскому краю. В этом году «Индустриальный» планируется вывести на урожайность огурцов в 120 кг с кв. м.

Подробнее о сдаче в аренду комплекса — в материале “Ъ-Сибирь” «Жизнь еще теплица»

Оксана Павлова